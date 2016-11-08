Банк "Траст" подал иск о банкротстве одного из его бывших собственников

15:53 08/11/2016

МОСКВА, 8 ноя - РАПСИ. Банк «Траст» (санатором кредитной организации является финансовая группа «Открытие Холдинг») подал заявление в Арбитражный суд Москвы о признании банкротом одного из его бывших собственников Николая Фетисова, говорится в определении суда.

Заявление банка оставлено судом без движения до 7 декабря в связи с его ненадлежащим оформлением.

Пресс-служба «Открытия Холдинга» в апреле сообщила, что банк «Траст» подал иск в Высокий суд Лондона в отношении трех экс-собственников банка - Ильи Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева о возмещении причиненного банку ущерба на сумму 830 миллионов долларов.

«Это стало следствием решения суда о заморозке активов бывших акционеров на основании того, что в тот период, когда они были собственниками кредитной организации, связанные с ними компании получили кредиты на сумму около 1 миллиарда долларов, предоставив обеспечение на сумму порядка 150 миллионов долларов», - сказали в пресс-службе «Открытия Холдинга».

«До начала санации эти кредиты обслуживались, при этом компании получали новое финансирование для погашения ранее полученных ссуд. Когда перекредитование прекратилось, компании перестали платить. До того, как «Траст» подал иск, в январе он обратился в Лондонский суд с тем, чтобы получить ордер на заморозку активов экс-акционеров, а также чтобы приостановить сделку, в рамках которой бесплатно «продавались» активы стоимостью 100 миллионов долларов», - добавили в пресс-службе.

ЦБ РФ в конце декабря 2014 года принял решение санировать «Траст», входящий в топ-30 банков РФ, при помощи АСВ. Санатором был выбран банк «ФК Открытие», входящий в «Открытие Холдинг», получивший в конце года на санацию «Траста» 127 миллиардов рублей. В конце 2015 года «ФК Открытие» обратилось в АСВ за дополнительным финансированием на сумму около 50 миллиардов рублей.