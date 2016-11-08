Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
08/11/2016 21:15
Премия Рунета-2013

Банковское право

Новости

Версия для печати

ЦБ РФ сообщил о нарушениях экс-руководителей МБР-банка

Контекст
Теги: Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
20:11 08/11/2016

МОСКВА, 8 ноя - РАПСИ. Временная администрация по управлению АО КБ «МБР-банк» установила, что существенная часть кредитного портфеля банка на сумму более 650 миллионов рублей представлена требованиям к техническим компаниям, заведомо не обладающим способностью исполнить свои обязательства, а также к фактически неплатежеспособным гражданам.

Также временной администрацией выявлено, что за день до отзыва у кредитной организации лицензии председателю правления банка выданы под отчет из кассы наличные денежные средства в размере 60,3 миллиона рублей, которые до настоящего времени в банк не возвращены.

По оценке временной администрации, стоимость активов МБР-банка не превышает 23,4 миллиона рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 320,1 миллиона рублей.

Арбитражный суд Москвы 21 сентября принял решение о признании МБР-банка несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении него конкурсного производства. Конкурсным управляющим банка была утверждена государственная корпорация Агентство по страхованию вкладов.

Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками АО КБ «МБР-банк», Банк России направил в Генеральную прокуратуру РФ, МВД и Следственный комитет России для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

По величине активов МБР-банк на 1 июня занимал 600-ое место в банковской системе РФ.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

ЦБ РФ сообщил о нарушениях экс-руководителей МБР-банка

20:11 08/11/2016 Временная администрация по управлению АО КБ «МБР-банк» установила, что существенная часть кредитного портфеля банка на сумму более 650 миллионов рублей представлена требованиям к техническим компаниям, заведомо не обладающим способностью исполнить свои обязательства, а также к фактически неплатежеспособным гражданам.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Суд рассмотрит иск супруги замглавы УСБ СК РФ Ламонова к телеканалу "Москва 24"

20:23 08/11/2016 Савеловский суд Москвы 5 декабря начнет процесс по иску супруги замглавы управления собственной безопасности (УСБ) Следственного комитета РФ Александра Ламонова, обвиняемого в получении взятки от Шакро Молодого, о защите чести и достоинства к телеканалу "Москва 24" на 5 миллионов рублей, сообщила во вторник РАПСИ адвокат Ольга Лукманова, представляющая интересы семьи Ламонова.

"Уличная гонщица" Мара Багдасарян получила 155 часов обязательных работ

19:02 08/11/2016 Мировой судебный участок Савеловского района Москвы назначил участнице скандальных «гонок» на Gelandewagen Маре Багдасарян административные наказания в виде обязательных работ общей продолжительностью 155 часов за неуплату штрафов за нарушение правил дорожного движения, сообщил РАПСИ пресс-секретарь суда Константин Тимошенко.

"Татнефть" не удержала активы украинских бизнесменов

19:23 08/11/2016 Высокий суд Лондона аннулировал во вторник распоряжение о замораживании активов украинских бизнесменов Геннадия Боголюбова, Игоря Коломойского, Павла Овчаренко и Александра Ярославского по иску «Татнефти».

Мультимедиа

Видео: "Право знать". Глава "Трансперенси Интернешнл-Россия" Елена Панфилова
Инфографика: Рейтинг восприятия коррупции в странах мира
Видео: Коррупция в России должна стать неприличной – президент Медведев
Все мультимедиа
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера