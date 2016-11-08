ЦБ РФ сообщил о нарушениях экс-руководителей МБР-банка

РАПСИ

20:11 08/11/2016

МОСКВА, 8 ноя - РАПСИ. Временная администрация по управлению АО КБ «МБР-банк» установила, что существенная часть кредитного портфеля банка на сумму более 650 миллионов рублей представлена требованиям к техническим компаниям, заведомо не обладающим способностью исполнить свои обязательства, а также к фактически неплатежеспособным гражданам.

Также временной администрацией выявлено, что за день до отзыва у кредитной организации лицензии председателю правления банка выданы под отчет из кассы наличные денежные средства в размере 60,3 миллиона рублей, которые до настоящего времени в банк не возвращены.

По оценке временной администрации, стоимость активов МБР-банка не превышает 23,4 миллиона рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 320,1 миллиона рублей.

Арбитражный суд Москвы 21 сентября принял решение о признании МБР-банка несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении него конкурсного производства. Конкурсным управляющим банка была утверждена государственная корпорация Агентство по страхованию вкладов.

Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками АО КБ «МБР-банк», Банк России направил в Генеральную прокуратуру РФ, МВД и Следственный комитет России для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

По величине активов МБР-банк на 1 июня занимал 600-ое место в банковской системе РФ.