ЦБ РФ разработал концепцию регулирования краудфандинга в России

10:26 09/11/2016

МОСКВА, 9 ноя — РАПСИ. Центральный банк (ЦБ) РФ рассказал о концепции регулирования краудфандинга в России.

Регулирование краудфандинга будет осуществляться по трем основным направлениям: регулирование деятельности самих краудфандинговых площадок и установление требований к их владельцам и менеджменту; установление требований к эмитентам ценных бумаг (предложенных с использованием площадки) и заемщикам; установление требований к кредиторам и инвесторам, использующим краудфандинговую площадку.

Кроме того, надзор за краудфандинговыми площадками должен учитывать существующие на этом рынке риски, но не мешать развитию эффективных бизнес-моделей краудфандинга, считает регулятор.

Служба по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров, разработавшая концепцию, полагает, что регулирование краудфандинга необходимо вводить поэтапно — через наблюдение и добровольное анкетирование краудфандинговых площадок, разработку критериев их классификации и регистрации, предоставление отчетности и впоследствии установление требований к финансовым показателям, системе риск-менеджмента. Безусловным приоритетом при разработке концепции регулирования является защита прав потребителей, отметил ЦБ.

Также требует уточнения терминология: в частности, предлагается определить краудфандинг как механизм привлечения заемных средств либо коллективного финансирования компаний или проектов с использованием интернет-площадок, например, p2p-займы, целевые безвозмездные пожертвования, а также инвестирование средств, в том числе через покупку акций или облигаций компании, финансирование проекта с целью использования «продукта проекта» (билеты на концерт, диски, создание фильмов и т.п.).

Банк России проводит добровольное анкетирование краудфандинговых площадок с 2015 года. По итогам мониторинга были выявлены как факторы, стимулирующие рост объемов этого рынка, так и основные риски краудфандинга. Так, инвесторов привлекает возможность разместить средства в любом объеме и на любой срок с минимумом формальностей, а начинающих предпринимателей, создающих «стартап без истории», — более простая по сравнению с кредитными организациями и микрофинансовыми институтами процедура получения финансирования. При этом риски существуют как для заемщиков, так и для инвесторов: от неверной идентификации, низкого качества проверки бизнес-проекта или другого получателя средств до непрозрачности деятельности самой площадки и возможности использования мошеннических схем вплоть до создания финансовых пирамид. Кроме того, возможен риск невозврата средств в случае, если проект не наберет требуемую сумму для запуска.

Рабочая группа обсудит концепцию и представит регулятору свои предложения, с учетом которых планируется разработать дорожную карту перехода к регулированию рынка краудфандинга в соответствии с Основными направлениями развития финансового рынка Российской Федерации на период 2016–2018 годов.

В настоящее время общий объем обязательств в сегменте краудфандинга составляет менее 500 миллионов рублей, наблюдаются диспропорция различных сегментов и высокая волатильность, что свидетельствует, по мнению ЦБ, о том, что данный рынок находится в стадии формирования.