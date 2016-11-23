Суд отклонил кассацию бенефициара Ипозембанка на акт об отзыве лицензии

09:25 23/11/2016

МОСКВА, 23 ноя - РАПСИ. Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу бенефициара Самарского ипотечно-земельного банка (Ипозембанк) Ильяса Шакурова на отказ суда в признании недействительным приказа Центробанка (ЦБ) РФ об отзыве у банка лицензии, говорится в постановлении суда.

Заявитель обжаловал в кассационной инстанции решение Арбитражного суда Москвы от 19 апреля и постановление апелляции от 15 июля. "Поскольку совокупность обстоятельств, необходимых для признания ненормативного правового акта недействительным (противоречие закону и нарушение прав и законных интересов) судом не установлена, заявленные требования удовлетворению не подлежат", - отметил суд первой инстанции.

Бенефициар просит арбитраж признать недействительным приказ регулятора от 24 ноября 2015 года об отзыве у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.

По информации регулятора, банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган. При этом, по данным ЦБ, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах. Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенные меры по нормализации ее деятельности, сообщил регулятор.

Самарский арбитраж 20 февраля удовлетворил заявление Центробанка России о признании Ипозембанка несостоятельным (банкротом).

Банк не является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, на 1 ноября 2015 года он занимал 657-ое место в банковской системе РФ.