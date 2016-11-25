ЦБ РФ подал заявление о банкротстве московского банка "Экспресс-кредит"

10:28 25/11/2016

МОСКВА, 25 ноя - РАПСИ. Центральный банк (ЦБ) России подал заявление в Арбитражный суд Москвы о признании банкротом АО КБ "Экспресс-кредит" (Москва), говорится в материалах суда.

Дата рассмотрения заявления о банкротстве не определена.

Регулятор отозвал у КБ лицензию на осуществление банковских операций 16 ноября в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

По информации ЦБ, при неудовлетворительном качестве активов КБ «Экспресс-кредит» неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила полную утрату собственных средств (капитала) банка. Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций, отметил регулятор.

Согласно данным отчетности, по величине активов банк на 1 ноября занимал 537-ое место в банковской системе РФ.