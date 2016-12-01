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Благодаря ЦБ, банковская система очищается от контор, нарушающих закон — Путин

Теги: Центральный банк РФ (Банк России), Владимир Путин, Москва, Россия
14:11 01/12/2016

МОСКВА, 1 дек — РАПСИ. Благодаря последовательной и решительной работе Центрального банка, банковская система очищается от контор, которые нарушают закон, права клиентов, ведут сомнительные финансовые операции.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

«С рынка ушли многие из них, во всяком случае, слабые игроки. Проведено оздоровление банковской сферы, оно и продолжается Центральным банком. Все это является хорошей основой для быстрого оживления экономики, для развития кредитования реального сектора», — отметил глава государства.

Путин напомнил, что в целом в ряде государств для банков созданы стимулы кредитования именно этого, реального сектора экономики. При этом в некоторых странах обсуждается ограничение возможности банков вкладывать привлеченные средства в финансовые инструменты. «Не говорю, что все, что делается за рубежом нам нужно слепо копировать, тем более что российская экономика и ее структура существенно отличаются от других стран, которые применяют такие меры, но проанализировать всю эту практику, взять на вооружения все то, что нам подходим можно и нужно. Так, во многих государствах успешно работает банковский финансовый сектор. Следует развивать его и у нас — это позволяет привлекать средства инвесторов, граждан в экономику через облигации и другие механизмы», — считает Путин.

Сейчас, по мнению президента, «мы должны подкрепить деловую активность, реализацию крупных экономических проектов, доступное финансирование, тем более что инфляция снижается, и это создает объективные условия для удешевления банковского кредита». По его словам, «ситуация действительно немного улучшилась, но лишь по отдельным секторам». В целом, как отметил Путин, кредитование экономики демонстрирует неустойчивую динамику.

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Благодаря ЦБ, банковская система очищается от контор, нарушающих закон — Путин

14:11 01/12/2016 Благодаря последовательной и решительной работе Центрального банка, банковская система очищается от контор, которые нарушают закон, права клиентов, ведут сомнительные финансовые операции.
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