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Экс-президент Балтийского банка требует с кредитной организации 670 млн руб

Контекст
Теги: Балтийский банк, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Санкт-Петербург, Россия
14:59 07/12/2016

МОСКВА, 7 дек — РАПСИ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти зарегистрировал иск экс-президента «Балтийского банка» Олега Шигаева, который обвиняется в мошенничестве на сумму более 3 миллиардов рублей, о взыскании с банка 670 миллионов рублей, говорится в материалах дела.

Ранее стало известно, что ООО «Балтийский торговый дом» подало апелляцию на определение суда об отказе в принятии заявления о признании банкротом Шигаева. Общество обжаловало в апелляции определение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти от 2 ноября. Суд тогда посчитал, что на дату подачи заявления о банкротстве у Шигаева отсутствовала задолженность перед заявителем.

Также суд назначил на 24 января 2017 года рассмотрение заявления ООО «Центр технологий лизинга» о банкротстве Шигаева.

Ранее арбитраж прекратил производство по заявлению ПАО «Балтийский банк» о признании банкротом экс-президента «Балтийского банка». Генпрокуратура РФ 11 апреля направила в Швейцарию запрос об экстрадиции Шигаева, сообщали деловые СМИ со ссылкой на официального представителя ведомства Александра Куренного.

По данным следствия, Шигаев потребовал от членов кредитного комитета банка одобрить кредит в пользу подконтрольных ему фирм. Затем в июне-августе 2014 года на счета указанных коммерческих структур было перечислено более 3,37 миллиарда рублей, которыми «обвиняемый распорядился по своему усмотрению, в том числе легализовал похищенные средства».

Шигаеву заочно было предъявлено обвинение по статьям «мошенничество» и «отмывание денежных средств». Экс-глава банка переехал в Швейцарию осенью 2014 года перед началом санации кредитного учреждения.

Кроме того, арбитраж Петербурга 11 июня ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении еще одного экс-совладельца «Балтийского банка» Андрея Исаева. Заявление о банкротстве было направлено в суд ООО «Мойка 22», которое является «дочкой» российского девелопера ЗАО «Петербургское агентство недвижимости».

Финансовым управляющим должника назначен Олег Елисоветский.

Банк России 20 августа 2014 года принял решение о начале осуществления мер по финансовому оздоровлению «Балтийского банка» с участием Агентства по страхованию вкладов (АСВ), а также утвердил план участия агентства в предупреждении банкротства банка. На АСВ с 20 августа 2014 года были возложены функции временной администрации по управлению банком.

В сентябре 2014 года в Банк России обратился АСВ с просьбой рассмотреть вопрос о возможности уменьшения уставного капитала «Балтийского банка» до одного рубля, предоставив в подтверждение соответствующую отчетностью, согласно которой его капитал по состоянию 1 сентября 2014 года составил отрицательную величину (16,1 миллиона рублей).

Банк России 11 сентября 2014 года принял решение об уменьшении уставного капитала «Балтийского банка» до величины собственных средств (капитала). На основании этого приказа временная администрация банка приняла решение уменьшить уставный капитал банка до 1 рубля путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенных акций.

«Балтийский банк» является одним из старейших российских банков. По состоянию на 1 июля 2014 года, он занимал 69-ое место среди российских банков по размеру активов. Их объем составлял 85,7 миллиарда рублей, объем вкладов населения банка на начало июля — 58 миллиардов рублей.

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Экс-президент Балтийского банка требует с кредитной организации 670 млн руб

14:59 07/12/2016 Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти зарегистрировал иск экс-президента «Балтийского банка» Олега Шигаева, который обвиняется в мошенничестве на сумму более 3 миллиардов рублей, о взыскании с банка 670 миллионов рублей, говорится в материалах дела.
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