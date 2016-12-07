Эксперт прокомментировал акт по спору миноритариев с кредитной организацией

flickr.com/ KristelPoole

16:58 07/12/2016

МОСКВА, 7 дек — РАПСИ. Определение Верховного суда (ВС) РФ по делу о взыскании убытков не с руководителя банка в пользу миноритариев, а с самого банка в их пользу является беспрецедентным, считает юрист Адвокатского бюро "Линия права" Андрей Набережный.

Арбитражный суд Москвы 17 декабря 2015 года по заявлению двух миноритарных акционеров "Тимер Банка" взыскал с кредитной организации более 425 миллионов рублей.

Ранее ООО "Гермес" и ООО "Флагман" приобрели пакет акций Тимер Банка. Однако после покупки акций выяснилось, что банк предоставлял недостоверную финансовую отчетность и у него очень плохое финансовое положение. Затем у этого банка была отозвана лицензия и начата процедура его санации. Доли указанных компаний были размыты до тысячных долей процента в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)". Указанные компании, являющиеся миноритарными акционерами, обратились с иском к самому банку о взыскании убытков, которые составили разницу между ценой приобретения акций и их текущей цены.

По мнению Набережного, указанные судебные акты являлись беспрецедентными, поскольку впервые были взысканы убытки миноритарными акционерами, которые лишились доли из-за размытия в процессе процедуры санации.

Верховный суд РФ 5 декабря отменил все судебные акты по этому спору, отправив его на новое рассмотрение. Эксперт считает, что "ВС РФ аккуратно дал понять, что не надо предъявлять иски об убытках к самому акционерному обществу. Если есть претензии, то надо предъявлять требования к органам управления. Представляется, что Верховный суд РФ дал понять, что предусмотренные там мероприятия (в частности, об уменьшении уставного капитала и последующей дополнительной эмиссии) являются законными (правомерными) действиями, за которые нельзя взыскивать убытки".

"Безусловно, бывшие акционеры пострадали от незаконных действий в преддверии банкротства, однако следует отметить, что активы в преддверии банкротства выводились теми, кто мог ими распоряжаться, т.е. лицам, имеющим фидуциарные обязанности перед обществом и акционерами", — сказал эксперт. В тоже время кассационная инстанция сделала вывод о том, что первопричиной возникновения у истцов убытков явились именно действия самого банка, заметил Набережный. Однако банк не может сам у себя выводить активы. В связи с чем, убытки акционерам причинило именно бывшее руководство.

Более того, такая концепция, по мнению эксперта, подрывает смысл процедуры санации, поскольку предоставленные банку денежные средства будут направляться бывшим акционерам, что не позволит восстановить деятельность кредитной организации. "Такой подход приведет к тому, что банки не будут санировать проблемные банки, поскольку для них это будет явно невыгодно. Отразится это и на государстве, поскольку выплаты миноритарным акционерам будут осуществляться за счет денег, предоставленных санатору АСВ. Представляется, что возможность потери акционерами своих инвестиций должна быть обусловлена их риском и нельзя в данном случае снимать с них этот риск в случае санации банка", — сказал Набережный.

В настоящее время, по словам эксперта, "нельзя окончательно говорить о том, что миноритарные акционеры потеряли возможность взыскать с банка свои убытки, поскольку Верховный суд прямого ответа так и не дал. Однако исходя из текста судебного акта и имеющейся в стране экономической ситуации (нехватка денежных средств для расчетов с пострадавшими вкладчиками), можно с большой долей вероятности предположить, что такую возможность они не получат".