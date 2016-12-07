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Суд по заявлению АСВ взыскал 6 млрд руб с экс-главы банка "Огни Москвы"

Контекст
Теги: Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
19:15 07/12/2016

МОСКВА, 7 дек - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ), которая является конкурсным управляющим ООО КБ "Огни Москвы", о привлечении бывшего президента банка Марии Росляк к ответственности в виде возмещения причиненных организации убытков в размере более 6 миллиардов рублей, сообщили РАПСИ в АСВ.

В ноябре Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил определение об отказе госкорпорации в аресте нескольких объектов недвижимого имущества, принадлежащего Росляк. Управляющий направил в суд заявление о принятии обеспечительных мер в виде ареста земельных участков, машиномест, жилых и нежилых помещений, принадлежащих Росляк. Однако суд первой инстанции 31 августа отказал в удовлетворении заявления АСВ о принятии обеспечительных мер. Управляющий обжаловал определение арбитража Москвы в апелляции.

Суды посчитали что "заявителем не представлено надлежащих доказательств в подтверждение своих доводов о необходимости принятия испрашиваемых обеспечительных мер, поскольку приведенные управляющим доводы не являются доказательствами, подтверждающими необходимость принятия обеспечительных мер".

Банк направил на выплаты кредиторам первой очереди (вкладчики) 567,08 миллиона рублей. Размер установленной задолженности перед кредиторами составляет 14,8 миллиарда рублей (долг перед кредиторами первой очереди — 13,04 миллиарда рублей).

Арбитражный суд Москвы 4 июля 2014 года удовлетворил заявление ЦБ РФ о признании банкротом КБ "Огни Москвы".

Регулятор 16 мая 2014 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Огни Москвы". По информации ЦБ, банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, он не обеспечил своевременное исполнение обязательств перед кредиторами, отмечается в сообщении регулятора.

Организация, по данным ЦБ, входила во вторую сотню банков РФ по объему активов (177-ое место).

Коммерческий банк "Огни Москвы" был создан в 1993 году. Он имел филиалы в Подмосковье, а также в Санкт-Петербурге, Твери, Иркутске, Самаре и Калининграде.

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Суд по заявлению АСВ взыскал 6 млрд руб с экс-главы банка "Огни Москвы"

19:15 07/12/2016 Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ), которая является конкурсным управляющим ООО КБ "Огни Москвы", о привлечении бывшего президента банка Марии Росляк к ответственности в виде возмещения причиненных организации убытков в размере более 6 миллиардов рублей, сообщили РАПСИ в АСВ.
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