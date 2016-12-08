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Арбитраж взыскал в пользу Мособлбанка 345 млн руб задолженности по кредиту

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Теги: Взыскание задолженности, Мособлбанк, Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
16:55 08/12/2016

МОСКВА, 8 дек — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы по иску Мособлбанка взыскал с ярославского ООО «Сабан» 345 миллионов рублей задолженности по кредитному соглашению, сообщили РАПСИ в суде.

Согласно материалам дела, летом 2013 года между банком и ООО «Аронто» (заемщик, правопредшественник ответчика, реорганизованный в форме присоединения к ООО «Сабан») был заключен кредитный договор. В соответствии с соглашением Мособлбанк предоставил заемщику возобновляемую кредитную линию с суммой лимита задолженности в 250 миллионов рублей.

Поскольку заемщик нарушил обязательства по возврату заемных денежных средств, банк обратился с иском в суд о взыскании основной задолженности, а также процентов и комиссии.

В настоящее время арбитражные суды рассматривают более десяти исковых заявлений Мособлбанка к должникам на сумму около 60 миллиардов рублей и 9,2 миллиона долларов, говорится в картотеке арбитражных дел ГАС «Правосудие». В частности, арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Мособлбанка о взыскании с ОАО «Медиа группа «Событие» 10,5 миллиарда рублей долга по кредиту.

Центробанк России и Агентство по страхованию вкладов в конце мая 2014 года объявили о санации Мособлбанка, объяснив это наличием угрозы интересам кредиторов и вкладчиков. По информации регулятора, банк фальсифицировал отчетность, чтобы обходить ограничения ЦБ. Привлекаемые средства граждан, по мнению Центробанка, не отражались на балансе, и банку удалось таким образом скрыть около 76 миллиардов рублей.

Генпрокуратура в феврале 2015 года сообщила, что экс-главу Мособлбанка и его предполагаемых подельников будут судить за хищение 68 миллиардов рублей.

Заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Анджея Мальчевского, Юлии Зединой и Виктора Янина. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, с января 2010 года по май 2014 года указанные лица в составе организованной группы похитили путем обмана денежные средства, принадлежащие АКБ Мособлбанк, в размере свыше 68 миллиардов рублей, сообщило ведомство.

По данным следствия, обвиняемые списывали денежные средства со счетов вкладчиков банка на расчетные счета организаций банковского холдинга. Под видом совершения сделок банка с вкладчиками похищаемые деньги зачислялись на счета подконтрольных организаций.

Ранее МВД сообщало о задержании основателя Мособлбанка Анджея Мальчевского и заместителя председателя правления банка Зединой. Янин был приговорен к шести годам колонии общего режима за мошенничество в июне 2015 года.

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Арбитраж взыскал в пользу Мособлбанка 345 млн руб задолженности по кредиту

16:55 08/12/2016 Арбитражный суд Москвы по иску Мособлбанка взыскал с ярославского ООО «Сабан» 345 миллионов рублей задолженности по кредитному соглашению, сообщили РАПСИ в суде.
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