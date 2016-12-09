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Арбитраж Москвы возвратил фирме заявление о банкротстве НК Банка

Теги: Банкротство, Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
09:24 09/12/2016

МОСКВА, 9 дек - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы возвратил ООО «Финлайт-Сокол» заявление о признании банкротом АО «НК Банк», говорится в определении суда.

Компания в заявлении ссылалась на наличие задолженности банка перед ней в размере 177,2 миллиона рублей, которая подтверждена определением столичного арбитражного суда.

Арбитраж напомнил, что правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании кредитной организации банкротом обладают: кредитная организация; конкурсные кредиторы, включая физлиц, имеющих право требования к кредитной организации по договору банковского вклада и (или) договору банковского счета; уполномоченные органы; Банк России; работники, бывшие работники должника, имеющие требования о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда.

Таким образом, по мнению суда, ООО «Финлайт-Сокол» не обладает правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании кредитной организации банкротом.

АО «НК Банк» было основано в 1993 году. С 2004 года банк входит в систему обязательного страхования вкладов.

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Арбитраж Москвы возвратил фирме заявление о банкротстве НК Банка

09:24 09/12/2016 Арбитражный суд Москвы возвратил ООО «Финлайт-Сокол» заявление о признании банкротом АО «НК Банк», говорится в определении суда.
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