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УФАС может оштрафовать "Московский кредитный банк" за рекламные звонки

Теги: Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Москва, Россия
14:39 13/12/2016

МОСКВА, 13 дек — РАПСИ. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Москве может наложить штраф до 500 тысяч рублей на ПАО «Московский кредитный банк» за звонки на телефон физического лица с информацией об услугах, говорится в сообщении ведомства.

УФАС установило, что оператор банка совершил звонок клиенту с предложением оформить один из продуктов банка уже после получения заявления от клиента об отказе на обработку своих персональных данных и о нежелании получать рекламные сообщения.

Служба отмечает, что по версии представителей банка, звонок был совершен в связи с технической ошибкой, вследствие которой номера, исключенные из списка распространения рекламы, временно отразились в списке рассылки.

«Однако, по мнению Комиссии Московского УФАС России по рассмотрению дел о нарушении законодательства Российской Федерации о рекламе, изложенные обстоятельства не исключают сам факт нарушения требований статьи 18 Закона о рекламе. Согласно закону, лицо, взявшее на себя функцию по сбору, хранению и обработке персональных данных абонентов, обязано надлежащим образом заботится о соблюдении их прав и равно нести риски, связанные с выполнением соответствующей деятельности. В том числе и в части направления рекламы потребителям», - подчеркивает антимонопольное ведомство.

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УФАС может оштрафовать "Московский кредитный банк" за рекламные звонки

14:39 13/12/2016 Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Москве может наложить штраф до 500 тысяч рублей на ПАО «Московский кредитный банк» за звонки на телефон физического лица с информацией об услугах, говорится в сообщении ведомства.
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