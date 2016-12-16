Рейтинг@Mail.ru
 
16/12/2016 17:56
Премия Рунета-2013

Банковское право

Новости

Версия для печати

Девять страховых и брокерских организаций лишены лицензии - ЦБ РФ

Контекст
Теги: Центральный банк РФ (Банк России), Москва, Россия
12:13 16/12/2016

МОСКВА, 16 дек — РАПСИ. Центральный банк (ЦБ) РФ лишил лицензии на осуществление страхования, а также страховой брокерской деятельности девять организаций, сообщается на сайте регулятора.

Лицензий лишены: СОАО «Национальная Страховая Группа», ООО СК «Селена», АО «Страховое общество ЖАСО», ООО «Страховая брокерская компания «Альтернатива»,  АО «Страховая компания БЛАГОСОСТОЯНИЕ Общее Страхование», ООО «Страховая компания «Независимость», ООО «Страховой Брокер МИРТ», ООО «Страховой Брокер ВПБ», ООО «Страховой брокер «КНТ».

Часть компаний добровольно отказались от осуществления предусмотренной лицензией деятельности, однако некоторые были лишены лицензии  в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства ( ООО «Страховая компания «Независимость» и СОАО «Национальная Страховая Группа»).

Решения об отзыве лицензий были приняты 15 декабря. Кроме того, ЦБ приостановил действие лицензии ООО «Страховая компания «ВЕКТОР».

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Девять страховых и брокерских организаций лишены лицензии - ЦБ РФ

12:13 16/12/2016 Центральный банк (ЦБ) РФ лишил лицензии на осуществление страхования, а также страховой брокерской деятельности девять организаций, сообщается на сайте регулятора.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Следствие просит продлить до 24 марта срок ареста экс-губернатора Белых

16:44 16/12/2016 Ходатайство следственных органов о продлении до 24 марта 2017 года срока содержания под стражей в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, поступило в Басманный суд Москвы, сообщила в пятницу РАПСИ пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Законопроект о "платном въезде" в города одобрен ГД в I чтении

16:12 16/12/2016 Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому региональные власти смогут устанавливать платный въезд в определенные части городов, говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Алла Амелина: я хотела, чтобы взрослеющие сыновья жили в нормальном государстве

15:57 16/12/2016 Продолжаем совместный проект с историографическим сообществом «Политика на сломе эпох» под общим названием: «Парламентаризм новой России». В рамках этого проекта наши читатели смогут прочитать интервью с депутатами Госдумы России первого созыва, узнают, как строилась работа в парламенте и какие они, народные избранники, лично. Наш очередной гость – уже известная по публикациям в «Исторических хрониках РАПСИ» Алла Амелина.

Мультимедиа

Видео: "Право знать". Глава "Трансперенси Интернешнл-Россия" Елена Панфилова
Инфографика: Рейтинг восприятия коррупции в странах мира
Видео: Коррупция в России должна стать неприличной – президент Медведев
Все мультимедиа
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера