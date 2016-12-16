Девять страховых и брокерских организаций лишены лицензии - ЦБ РФ

12:13 16/12/2016

МОСКВА, 16 дек — РАПСИ. Центральный банк (ЦБ) РФ лишил лицензии на осуществление страхования, а также страховой брокерской деятельности девять организаций, сообщается на сайте регулятора.

Лицензий лишены: СОАО «Национальная Страховая Группа», ООО СК «Селена», АО «Страховое общество ЖАСО», ООО «Страховая брокерская компания «Альтернатива», АО «Страховая компания БЛАГОСОСТОЯНИЕ Общее Страхование», ООО «Страховая компания «Независимость», ООО «Страховой Брокер МИРТ», ООО «Страховой Брокер ВПБ», ООО «Страховой брокер «КНТ».

Часть компаний добровольно отказались от осуществления предусмотренной лицензией деятельности, однако некоторые были лишены лицензии в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства ( ООО «Страховая компания «Независимость» и СОАО «Национальная Страховая Группа»).

Решения об отзыве лицензий были приняты 15 декабря. Кроме того, ЦБ приостановил действие лицензии ООО «Страховая компания «ВЕКТОР».