ЦБ РФ подал заявления о несостоятельности трех московских банков

16:17 19/12/2016

МОСКВА, 19 дек - РАПСИ. Центральный банк (ЦБ) России направил в Арбитражный суд Москвы заявления о признания несостоятельными (банкротами) ПАО "М2М Прайвет Банк", КБ "Международный банк развития" и ПАО АКБ "Русский Финансовый Альянс" (РФА), говорится в материалах суда.

Даты рассмотрения заявлений не определены.

Регулятор 9 декабря отозвал лицензии на осуществление банковских операций у этих кредитных организаций. Такие решения были приняты в связи с неисполнением ими федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

ЦБ РФ отметил, что "М2М Прайвет Банк" размещал денежные средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных принятым рискам резервов. По информации регулятора, ПАО АКБ "РФА" оказалось неспособно своевременно исполнять обязательства перед кредиторами. При этом кредитная организация игнорировала требования надзорного органа о представлении в Банк России достоверной отчетности, отражающей её реальное финансовое положение. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности.

Международный банк развития в связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами.

Согласно данным отчетности, по величине активов "М2М Прайвет Банк" занимал на 1 ноября 164-ое место в банковской системе РФ, Международный банк развития – 423-ее, а РФА – 545-ое.