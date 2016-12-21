АСВ хочет взыскать 145 млн руб с экс-руководства банка "Универсалтраст"

09:30 21/12/2016

МОСКВА, 21 дек - РАПСИ. Госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ), которая является конкурсным управляющим ООО "Универсальный доверительный банк "Универсалтраст", подало заявление в Арбитражный суд Москвы о взыскании с пяти бывших руководителей банка 145,3 миллиона рублей убытков, сообщили РАПСИ в агентстве.

В результате проверки обстоятельств банкротства, проведенной конкурсным управляющим, были выявлены признаки преднамеренного банкротства "Универсалтраста".

Управляющий просит суд привлечь бывших руководителей банка к ответственности за совершенные действия по замещению высоколиквидных активов банка (денежных средств) неликвидной дебиторской задолженностью.

Банк России с 13 апреля 2012 года отозвал лицензию у "Универсалтраста".

Согласно информации регулятора, банк "Универсалтраст" не исполнял в полном объеме основанные на законодательстве и нормативных актах требования предписаний Банка России о достоверной оценке своих активов и создании резервов на возможные потери, которые были предъявлены по результатам анализа операций, проведенных после увеличения уставного капитала кредитной организации.

Регулятор отмечал, что при этом "Универсалтраст" представлял в надзорный орган недостоверную отчетность, скрывавшую наличие в его деятельности оснований для отзыва лицензии на осуществление банковских операций. Столичный арбитраж 19 декабря 2013 года признал "Универсалтраст" банкротом.

Кредитная организация на 1 января 2012 года замыкала девятую сотню российских банков (894-е место в рейтинге).