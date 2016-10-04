ЦБ разработал новые правила формирования страховщиками страховых резервов

19:17 04/10/2016

МОСКВА, 4 окт - РАПСИ. Центробанк (ЦБ) России разработал новые правила формирования страховщиками страховых резервов, которые создаются для обеспечения исполнения обязательств по договорам страхования.

Проекты нормативных актов опубликованы на сайте регулятора.

По информации ЦБ РФ, новые правила придут на смену приказам Минфина России, которые действуют с 2009 года в части формирования резервов по страхованию жизни и с 2002 года – резервов по другим видам страхования.

«При подготовке документов Банк России учел актуальные требования страхового рынка, а также международную практику страхового регулирования. В частности, страховщики получат большую свободу в выборе актуарных методов для расчета страховых резервов, группировки данных для расчета резервов», - отметил регулятор. Кроме того, компании смогут по согласованию с Банком России применять для расчета значения показателей, отличающиеся от тех, что установлены нормативными актами.