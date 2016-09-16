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Шведский суд отказался аннулировать ордер на арест основателя WikiLeaks Ассанжа

Сюжет: Уголовное преследование руководителя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
Контекст
Теги: WikiLeaks, Джулиан Ассанж, Швеция
13:56 16/09/2016

МОСКВА, 16 сен – РАПСИ, Владимир Ядута. Апелляционный суд округа Свеа отказался аннулировать ордер на арест основателя проекта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который подозревается в изнасиловании. Соответствующее сообщение опубликовано в пятницу на сайте шведского суда. 

Правоохранительные органы страны хотят допросить Ассанжа в связи с заявлением об изнасиловании, которое якобы имело место еще в 2010 году. Обвинения Ассанжу предъявлены не были, сам он отрицает какую-либо вину. 

Апелляционный суд таким образом поддержал решение Окружного суда Стокгольма, который в июле 2014 года также отклонил ходатайство об аннулировании ордера на арест по той причине, что есть все основания подозревать Ассанжа в совершении преступления и что в случае удовлетворения ходатайства он может попытаться скрыться от уголовного преследования. 

Решение апелляционного суда основатель WikiLeaks может обжаловать в Верховном суде Швеции. 

Ассанж был задержан в Лондоне в декабре 2010 года по запросу шведских правоохранительных органов, настаивавших на его выдаче. Верховный суд Великобритании в июне 2012 года постановил, что каких-либо препятствий для выдачи Ассанжа шведским властям нет.

Вскоре после этого Ассанж пришел в посольство Эквадора в Лондоне и попросил политического убежища, опасаясь, что, в конечном счете, он может быть выдан США, где до сих пор проводится расследование в связи с утечкой конфиденциальной информации и ее публикацией на сайте WikiLeaks.

Одним из информаторов WikiLeaks был американский военнослужащий Брэдли Мэннинг. Уже после того как в августе 2013 года он был приговорен к 35 годам лишения свободы за разглашение секретных данных, Мэннинг заявил о желании сменить пол, а также имя и фамилию. 

Ранее сообщалось о том, что допрос Ассанжа, на котором настаивает шведская сторона, может состояться в посольстве Эквадора в Лондоне, где основатель WikiLeaks до сих пор укрывается. По крайней мере, согласие на проведение допроса дали и сам Ассанж, и шведская прокуратура. Последняя выразила готовность обратиться за помощью в организации допроса к властям Великобритании и Эквадора. 

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Шведский суд отказался аннулировать ордер на арест основателя WikiLeaks Ассанжа

13:56 16/09/2016 Апелляционный суд округа Свеа отказался аннулировать ордер на арест основателя проекта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который подозревается в изнасиловании. Соответствующее сообщение опубликовано в пятницу на сайте шведского суда.
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