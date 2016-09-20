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Россия подписала Протокол 15 по ЕСПЧ, сокращающий срок подачи жалобы

Контекст
Теги: Совет Европы, Европейский суд по правам человека, Александр Коновалов, Евросоюз, Россия
19:13 19/09/2016

МОСКВА, 19 сен – РАПСИ, Владимир Ядута. Министр юстиции РФ Александр Коновалов в ходе встречи в понедельник с заместителем Генерального секретаря Совета Европы Габриелой Баттаини-Драгони подписал Протокол № 15 к Европейской Конвенции о защите прав человека (далее – Конвенция), которая предусматривает дальнейшее реформирование Страсбургского суда.

Одной из наиболее принципиальных новелл является сокращение с 6 до 4 месяцев срока подачи жалобы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Кроме того, добавляется ссылка на принцип субсидиарности и сферу усмотрения в преамбуле Конвенции, говорится в пресс-релизе дирекции по коммуникациям Совета Европы. Наряду с другими изменениями вводится требование, согласно которому возраст кандидатов в судьи ЕСПЧ от стран-членов Совета Европы не должен превышать 65 лет при запросе соответствующего списка Парламентской Ассамблеей.

Россия стала 43 страной, подписавшей Протокол № 15, который на сегодняшний день ратифицирован уже 32 государствами. Документ вступит в силу, когда он будет ратифицирован всеми странами-членами Совета Европы.

Напомним, что в октябре 2013 года для подписания и последующей ратификации был открыт Протокол 16 к Конвенции, который предусматривает возможность диалога высших национальных инстанций со Страсбургским судом, в том числе проведение консультаций по различным правовым вопросам.

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Россия подписала Протокол 15 по ЕСПЧ, сокращающий срок подачи жалобы

19:13 19/09/2016 Министр юстиции РФ Александр Коновалов в ходе встречи в понедельник с заместителем Генерального секретаря Совета Европы Габриелой Баттаини-Драгони подписал Протокол № 15 к Европейской Конвенции о защите прав человека (далее – Конвенция), которая предусматривает дальнейшее реформирование Страсбургского суда.
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