Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
20/09/2016 14:31
Премия Рунета-2013

Международная информация

Новости

Версия для печати

ЕСПЧ признал российскую организацию "Агора" заявителем вместо умершей жертвы

Контекст
Теги: Агора, Европейский суд по правам человека, Франция, Россия
13:58 20/09/2016

МОСКВА, 20 сен — РАПСИ, Диана Гуцул. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал российскую правозащитную организацию «Агора» заявителем вместо умершей жертвы, сообщили РАПСИ в пресс-службе организации.

«ЕСПЧ указал, что российские власти нарушили статью 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод — в части неоказания надлежащей медицинской помощи осужденному Владимиру Кондрулину, умершему от рака в челябинской колонии — и ст. 34 Конвенции (воспрепятствование обращению в ЕСПЧ)», — сообщают правозащитники.

61-летний Владимир Кондрулин страдал раком предстательной железы, также у него обнаружили метастазы в паховых лимфатических узлах. Тюремные врачи констатировали, что в условиях пенитенциарной системы качественное лечение провести невозможно. В соответствии с постановлением Правительства РФ мужчина имел право на освобождение, однако суды отказались удовлетворить его ходатайство.

Летом 2015 года ЕСПЧ, куда обратился Кондрулин, потребовал от российских властей оказать ему экстренную медицинскую помощь. Через месяц мужчина скончался в туберкулезной больнице ГУФСИН по Челябинской области.

О ситуации с ненадлежащим лечением тяжелобольных осужденных (на примере Кондрулина) тогдашний Уполномоченный по правам человека в России Элла Памфилова доложила президенту РФ Владимиру Путину.

Несмотря на это, Уполномоченный РФ при Европейском суде, замминистра юстиции России Георгий Матюшкин поспешил заявить, что в отсутствие родственников жалоба Кондрулина не подлежит дальнейшему рассмотрению в ЕСПЧ. Матюшкин добавил, что российские власти, предоставляя медицинскую помощь осужденному, «выполнили свои обязательства».

Международная правозащитная группа «Агора» обратилась в ЕСПЧ с просьбой продолжить рассмотрение его жалобы. При этом требование о присуждении справедливой компенсации морального вреда не было заявлено в связи со смертью осужденного и отсутствием у него близких родственников.

«В вынесенном сегодня решении Европейский суд подчеркнул: жалобы в ЕСПЧ имеют моральный аспект, в том числе для лиц, представляющих интересы пострадавших. Они могут быть заинтересованы в том, чтобы справедливость восторжествовала даже после смерти заявителя. Юристы «Агоры» — адвокат Андрей Лепехин и юрист Сергей Петряков — с самого начала представляли интересы Кондрулина — на национальном уровне и в ЕСПЧ. Ввиду исключительных обстоятельств и серьезности обвинений, предъявленных в адрес российских властей, «Агора» имеет подсудность в процессе по жалобе Кондрулина, заявили в Европейском суде. В противном случае создавался риск того, что факты серьезного нарушения Конвенции не были бы рассмотрены и что государство-ответчик могло уйти от ответственности», — рассказывает «Агора».

По словам правозащитной организации, ЕСПЧ также сделал ссылку на свое решение от 12 июля 2014 года по жалобе «Кампенау против Румынии», который подвергался пыткам в колонии и не имел других законных представителей, кроме правозащитников. Европейский суд тогда постановил, что румынская правозащитная организация имеет право представлять интересы осужденного при дальнейшем разбирательстве.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

ЕСПЧ признал российскую организацию "Агора" заявителем вместо умершей жертвы

13:58 20/09/2016 Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал российскую правозащитную организацию «Агора» заявителем вместо умершей жертвы, сообщили РАПСИ в пресс-службе организации.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Эксперты: дела несовершеннолетних должны рассматривать специально обученные судьи

13:25 20/09/2016 Российская судебная система не нуждается в ювенальных судах, однако рассматривать дела несовершеннолетних должны специально обученные судьи, такого мнения придерживается большинство экспертов, опрошенных РАПСИ.

ВС признал Аум Сенрикё террористической организацией, запрещенной в РФ

11:51 20/09/2016 Верховный суд (ВС) РФ запретил деятельность международного религиозного объединения Аум Синрикё в России, признав ее террористической организацией, по заявлению Генерального прокурора РФ, передает во вторник корреспондент РАПСИ из зала суда.

ВТБ может быть оштрафован на $5 млн за нарушение правил торговли фьючерсами в США

12:53 20/09/2016 Комиссия по торговле фьючерсами США (Commodity Futures Trading Commission, CFTC) выпустила предписание банкам ВТБ и ВТБ Капитал о прекращении нарушений правил торговли фьючерсами и наложила на них штраф в размере 5 миллионов долларов, сообщается на сайте организации во вторник.

Мультимедиа

Инфографика: Численность полиции и статистика убийств
Видео: Он получил по заслугам – житель КНДР о казни дяди Ким Чен Ына
Видео: Протестные стихи и очереди за едой - как живет палаточный городок на Майдане
Все мультимедиа
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера