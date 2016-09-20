ЕСПЧ признал российскую организацию "Агора" заявителем вместо умершей жертвы

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13:58 20/09/2016

МОСКВА, 20 сен — РАПСИ, Диана Гуцул. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал российскую правозащитную организацию «Агора» заявителем вместо умершей жертвы, сообщили РАПСИ в пресс-службе организации.

«ЕСПЧ указал, что российские власти нарушили статью 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод — в части неоказания надлежащей медицинской помощи осужденному Владимиру Кондрулину, умершему от рака в челябинской колонии — и ст. 34 Конвенции (воспрепятствование обращению в ЕСПЧ)», — сообщают правозащитники.

61-летний Владимир Кондрулин страдал раком предстательной железы, также у него обнаружили метастазы в паховых лимфатических узлах. Тюремные врачи констатировали, что в условиях пенитенциарной системы качественное лечение провести невозможно. В соответствии с постановлением Правительства РФ мужчина имел право на освобождение, однако суды отказались удовлетворить его ходатайство.

Летом 2015 года ЕСПЧ, куда обратился Кондрулин, потребовал от российских властей оказать ему экстренную медицинскую помощь. Через месяц мужчина скончался в туберкулезной больнице ГУФСИН по Челябинской области.

О ситуации с ненадлежащим лечением тяжелобольных осужденных (на примере Кондрулина) тогдашний Уполномоченный по правам человека в России Элла Памфилова доложила президенту РФ Владимиру Путину.

Несмотря на это, Уполномоченный РФ при Европейском суде, замминистра юстиции России Георгий Матюшкин поспешил заявить, что в отсутствие родственников жалоба Кондрулина не подлежит дальнейшему рассмотрению в ЕСПЧ. Матюшкин добавил, что российские власти, предоставляя медицинскую помощь осужденному, «выполнили свои обязательства».

Международная правозащитная группа «Агора» обратилась в ЕСПЧ с просьбой продолжить рассмотрение его жалобы. При этом требование о присуждении справедливой компенсации морального вреда не было заявлено в связи со смертью осужденного и отсутствием у него близких родственников.

«В вынесенном сегодня решении Европейский суд подчеркнул: жалобы в ЕСПЧ имеют моральный аспект, в том числе для лиц, представляющих интересы пострадавших. Они могут быть заинтересованы в том, чтобы справедливость восторжествовала даже после смерти заявителя. Юристы «Агоры» — адвокат Андрей Лепехин и юрист Сергей Петряков — с самого начала представляли интересы Кондрулина — на национальном уровне и в ЕСПЧ. Ввиду исключительных обстоятельств и серьезности обвинений, предъявленных в адрес российских властей, «Агора» имеет подсудность в процессе по жалобе Кондрулина, заявили в Европейском суде. В противном случае создавался риск того, что факты серьезного нарушения Конвенции не были бы рассмотрены и что государство-ответчик могло уйти от ответственности», — рассказывает «Агора».

По словам правозащитной организации, ЕСПЧ также сделал ссылку на свое решение от 12 июля 2014 года по жалобе «Кампенау против Румынии», который подвергался пыткам в колонии и не имел других законных представителей, кроме правозащитников. Европейский суд тогда постановил, что румынская правозащитная организация имеет право представлять интересы осужденного при дальнейшем разбирательстве.