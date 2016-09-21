Парламент Болгарии выделяет НЭК средства для оплаты долга "Атомстройэкспорту"

16:56 21/09/2016

МОСКВА, 21 сен — РАПСИ. Парламент Болгарии принял в первом чтении законопроект о предоставлении финансовой помощи Национальной электрической компании Болгании (НЭК) с тем, чтобы она смогла расплатиться перед российским "Атомстройэскпортом", сообщается в среду на официальной странице Национального собрания Республики Болгарии.

Согласно законопроекту, НЭК будет освобождена от уплаты процентов на выделенную сумму, и ей не потребуется предоставить обеспечение, как того требуют правила предоставления государственной помощи. Тем не менее, средства будут предоставлены НЭК только после утверждения Европейской Комиссией.

На 19 сентября 2016 года НЭК по решению Международного арбитражного суда должна выплатить в пользу российской атомной инжиниринговой компании "Атомстройэкспорт" около 630 миллионов евро из-за сворачивания проекта по строительству АЭС «Белене». Эта сумма может возрасти до конца года на 17 миллионов долларов, поскольку до момента выплаты начисляются проценты.

Тендер на строительство в Болгарии АЭС "Белене" был объявлен в 2005 году, его победителем стал "Атомстройэкспорт". Соглашение о сооружении станции было подписано в ноябре 2006 года. После того, как проект был признан соответствующим европейским техническим требованиям, в январе 2008 года было подписано контрактное соглашение на сооружение АЭС. О сворачивании проекта власти Болгарии объявили в марте 2012 года.

"Атомстройэкспорт" инициировал разбирательство в Международном арбитражном суде Международной торговой палаты в Париже в июле 2011 года, потребовав 58 миллионов евро оплаты за выполненную работу по проекту. В сентябре 2012 года российская сторона сообщила об увеличении требований к НЭК до 1 миллиарда евро.