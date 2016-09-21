Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
21/09/2016 20:53
Премия Рунета-2013

Международная информация

Новости

Версия для печати

Парламент Болгарии выделяет НЭК средства для оплаты долга "Атомстройэкспорту"

Контекст
Теги: Россия, Болгария
16:56 21/09/2016

МОСКВА, 21 сен — РАПСИ. Парламент Болгарии принял в первом чтении законопроект о предоставлении финансовой помощи Национальной электрической компании Болгании (НЭК) с тем, чтобы она смогла расплатиться перед российским "Атомстройэскпортом", сообщается в среду на официальной странице Национального собрания Республики Болгарии.

Согласно законопроекту, НЭК будет освобождена от уплаты процентов на выделенную сумму, и ей не потребуется предоставить обеспечение, как того требуют правила предоставления государственной помощи. Тем не менее, средства будут предоставлены НЭК только после утверждения Европейской Комиссией.

На 19 сентября 2016 года НЭК по решению Международного арбитражного суда должна выплатить в пользу российской атомной инжиниринговой компании "Атомстройэкспорт" около 630 миллионов евро из-за сворачивания проекта по строительству АЭС «Белене». Эта сумма может возрасти до конца года на 17 миллионов долларов, поскольку до момента выплаты начисляются проценты.

Тендер на строительство в Болгарии АЭС "Белене" был объявлен в 2005 году, его победителем стал "Атомстройэкспорт". Соглашение о сооружении станции было подписано в ноябре 2006 года. После того, как проект был признан соответствующим европейским техническим требованиям, в январе 2008 года было подписано контрактное соглашение на сооружение АЭС. О сворачивании проекта власти Болгарии объявили в марте 2012 года.

"Атомстройэкспорт" инициировал разбирательство в Международном арбитражном суде Международной торговой палаты в Париже в июле 2011 года, потребовав 58 миллионов евро оплаты за выполненную работу по проекту. В сентябре 2012 года российская сторона сообщила об увеличении требований к НЭК до 1 миллиарда евро.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Парламент Болгарии выделяет НЭК средства для оплаты долга "Атомстройэкспорту"

16:56 21/09/2016 Парламент Болгарии принял в первом чтении законопроект о предоставлении финансовой помощи Национальной электрической компании Болгании (НЭК) с тем, чтобы она смогла расплатиться перед российским "Атомстройэскпортом".
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Следствие установило место взрыва на потерпевшем крушение над Синаем Airbus

17:35 21/09/2016 Группа ­Следственного комитета (СК) России установила и зафиксировала места взрывного воздействия на фюзеляж, а также области последующего разрушения самолета Airbus A­321, упавшего на Сина­йском полуострове в октябре 2015 года­, сообщил­ в среду официальный ­представитель СК РФ Владимир Маркин.

Фигурант "болотного дела" Бученков останется под стражей до 2 декабря

15:04 21/09/2016 Мосгорсуд признал законным продление срока содержания под стражей в отношении Дмитрия Бученкова, фигуранта дела о беспорядках на Болотной площади в мае 2012 года, сообщила в среду РАПСИ адвокат Светлана Сидоркина.

Официальный представитель СК РФ Маркин подал рапорт об увольнении

15:15 21/09/2016 Официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Владимир Маркин заявил, что подал рапорт об увольнении по собственному желанию.

Мультимедиа

Инфографика: Численность полиции и статистика убийств
Видео: Он получил по заслугам – житель КНДР о казни дяди Ким Чен Ына
Видео: Протестные стихи и очереди за едой - как живет палаточный городок на Майдане
Все мультимедиа
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера