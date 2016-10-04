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ЕСПЧ вернул россиянке квартиру в Челябинске

Теги: Европейский суд по правам человека, Челябинская область, Россия
12:54 04/10/2016

МОСКВА, 4 окт — РАПСИ. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) во вторник вынес решение в пользу жительницы Челябинска Анны Поповой, обязав российские власти закрепить за ней право собственности на приобретенную квартиру, а также выплатить 5 тысяч евро в виде компенсации и возместить судебные расходы в размере 2 тысяч евро.

Заявительница приобрела квартиру в июне 2011 года. Однако уже в декабре районный суд аннулировал ее права собственника, передав их муниципальным властям, и вынес решение о выселении женщины. По решению районного суда продавец квартиры должен был вернуть Поповой сумму, выплаченную ею за недвижимость. Суд опирался на результаты проверки, согласно которым после вывода квартиры из муниципальной собственности она была трижды перепродана в период с января по июнь 2011 года.

Поповой не удалось ни оспорить решение о выселении, ни доказать ответственность регистрирующих органов за допущение незаконной продажи квартиры, ни вернуть уплаченные ей средства.

Исчерпав внутригосударственные средства правовой защиты, Попова подала жалобу в ЕСПЧ по статье 1 Протокола 1 к Европейской конвенции о защите прав человека (защита собственности) и статье 8 (право на уважение частной и семейной жизни). Женщина утверждала, что была лишена собственности без выплаты компенсации и что ей угрожает выселение. Кроме того, заявительница настаивала на том, что ответственность за произошедшее несут власти, которые не смогли своевременно запустить процедуру по возвращению квартиры в муниципальную собственность и тем самым остановить мошеннические действия с приобретенной ею квартирой.

Материальный ущерб Попова оценила примерно в 1,8 миллиона рублей, в то время как сумма заявленной компенсации за нематериальный ущерб составила 48,5 тысячи евро.

Рассмотрев обстоятельства дела, ЕСПЧ принял решение, обязывающее РФ в течение трех месяцев предпринять необходимые меры по возвращению заявительнице права собственности на приобретенную ей квартиру и прекратить процедуру выселения.

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