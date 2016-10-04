ЕСПЧ признал ответственность властей РФ по долгам МУПов более чем на €178 тыс

РАПСИ

13:59 04/10/2016

МОСКВА, 4 окт — РАПСИ, Владимир Ядута. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге обнародовал во вторник решение по 15 жалобам, признав ответственность российских властей по долгам муниципальных унитарных предприятий перед группой граждан.

В общей сложности в Страсбургский суд с заявлениями обратились 18 человек из разных регионов, которые судились в мировых, районных и арбитражных судах РФ с муниципальными унитарными предприятиями, которые были признаны несостоятельными. В пользу всех 18 заявителей были вынесены решения, которые были либо не исполнены, либо исполнены частично.

Так, наряду с другими заявителями в ЕСПЧ обратился индивидуальный предприниматель из республики Саха. В российском арбитраже он просил взыскать с Муниципального унитарного предприятия «Улусное производственное объединение ЖКХ» около 308,7 тысячи рублей, включая около 158,7 тысячи рублей долга за перевозку угля плюс проценты в размере 23% годовых. Суд в августе 2002 года обязал МУП выплатить в пользу предпринимателя примерно 233,7 тысячи рублей. Однако в связи с банкротством предприятия решение суда остается до сих пор не исполненным, и это стало причиной обращения в Страсбургский суд.

Позиция властей РФ в ЕСПЧ заключалась в том, что они не имели никакого отношения к унитарным предприятиям, фигурирующим в документах заявителей, поскольку эти предприятия якобы являлись коммерческими организациями, в связи с чем ответственность за образовавшиеся задолженности должно нести руководство этих организаций.

ЕСПЧ, однако обратил внимание на характер взаимоотношений между властями и унитарными предприятиями, отметив, что по ряду жалоб заявителей именно власти по своему усмотрению распоряжались имуществом признанных несостоятельными предприятий, в том числе передавая это имущество другим предприятиям.

Страсбургский суд признал ответственность российских властей по долгам муниципальных унитарных предприятий, полностью удовлетворив жалобы заявителей, в пользу которых должна быть выплачена компенсация ущерба в 178 тысяч евро. Кроме того, по решению ЕСПЧ 17 заявителям полагается компенсация судебных расходов — по 2 тысячи евро каждому заявителю плюс оплата судебных расходов отдельным заявителям.