Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
06/10/2016 16:41
Премия Рунета-2013

Международная информация

Новости

Версия для печати

Международный суд ООН отказал Маршалловым островам по иску к ядерным державам

Теги: Международный суд ООН, Пакистан, Индия, Великобритания
13:51 06/10/2016

МОСКВА, 6 окт — РАПСИ. Международный суд ООН отказался рассмотреть по существу иск Республики Маршалловы Острова против Великобритании, Индии и Пакистана, которые, по мнению государства-заявителя, не выполняют свои обязательств по ядерному разоружению, сообщается в четверг на официальном сайте организации.

Шестнадцать судей высшей судебной инстанции ООН лишь небольшим числом голосов приняли решение о том, что иск Маршалловых островов не может быть рассмотрен по существу, согласившись с возражениями в отношении компетенции суда, выдвинутых вовлеченными в процесс ядерными державами. Все три страны сослались на отсутствие споров между ними и Маршалловыми островами на момент подачи заявления, что является обязательным условием признания юрисдикции Суда ООН. Эти решения являются окончательными и не подлежат апелляции.

Маршалловы острова обратились в Международный суд в 2014 году с обвинениями против девяти держав, которые, как утверждалось, в нарушение положений договора 1968 года о нераспространении ядерного оружия продолжали атомную гонку. Еще до вынесения сегодняшнего решения, Суд ООН отказался рассматривать иски к Китаю, Франции, Израилю (который формально не признает наличие у него ядерного оружия), Северной Корее, России и США, поскольку эти государства не признают юрисдикцию Международного суда.

В период с 1946 по 1958 год США провели на территории Республики Маршалловы острова 67 ядерных испытаний, в результате которых пострадала окружающая среда, а несколько островов были стерты с карты мира. Наиболее известным местом проведения испытаний является атолл Бикини.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Международный суд ООН отказал Маршалловым островам по иску к ядерным державам

13:51 06/10/2016 Международный суд ООН отказался рассмотреть по существу иск Республики Маршалловы Острова против Великобритании, Индии и Пакистана, которые, по мнению государства-заявителя, не выполняют свои обязательств по ядерному разоружению.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Нужно поддержать людей старшего поколения и социально уязвимых граждан - Путин

15:43 06/10/2016 Нужно поддержать людей старшего поколения и социально уязвимых граждан, заложить ресурсы на единовременную выплату пенсионерам, а также на индексацию пенсий по фактической инфляции этого года, предусмотреть федеральные социальные доплаты к пенсиям, заявил, по информации пресс-службы президента РФ, на совещании глава государства Владимир Путин.

Слушания по делу студентки Карауловой продолжатся 10 октября

16:00 06/10/2016 Московский окружной военный суд 10 октября продолжит рассмотрение уголовного дела в отношении студентки МГУ Александры Ивановой (Варвары Карауловой), обвиняемой в попытке присоединения к запрещенной в РФ группировке "Исламское государство" (ИГ), передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

Международный суд ООН отказал Маршалловым островам по иску к ядерным державам

13:51 06/10/2016 Международный суд ООН отказался рассмотреть по существу иск Республики Маршалловы Острова против Великобритании, Индии и Пакистана, которые, по мнению государства-заявителя, не выполняют свои обязательств по ядерному разоружению.

Мультимедиа

Инфографика: Долговая разгрузка
Инфографика: Численность полиции и статистика убийств
Видео: Протестные стихи и очереди за едой - как живет палаточный городок на Майдане
Все мультимедиа
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера