Международный суд ООН отказал Маршалловым островам по иску к ядерным державам

13:51 06/10/2016

МОСКВА, 6 окт — РАПСИ. Международный суд ООН отказался рассмотреть по существу иск Республики Маршалловы Острова против Великобритании, Индии и Пакистана, которые, по мнению государства-заявителя, не выполняют свои обязательств по ядерному разоружению, сообщается в четверг на официальном сайте организации.

Шестнадцать судей высшей судебной инстанции ООН лишь небольшим числом голосов приняли решение о том, что иск Маршалловых островов не может быть рассмотрен по существу, согласившись с возражениями в отношении компетенции суда, выдвинутых вовлеченными в процесс ядерными державами. Все три страны сослались на отсутствие споров между ними и Маршалловыми островами на момент подачи заявления, что является обязательным условием признания юрисдикции Суда ООН. Эти решения являются окончательными и не подлежат апелляции.

Маршалловы острова обратились в Международный суд в 2014 году с обвинениями против девяти держав, которые, как утверждалось, в нарушение положений договора 1968 года о нераспространении ядерного оружия продолжали атомную гонку. Еще до вынесения сегодняшнего решения, Суд ООН отказался рассматривать иски к Китаю, Франции, Израилю (который формально не признает наличие у него ядерного оружия), Северной Корее, России и США, поскольку эти государства не признают юрисдикцию Международного суда.

В период с 1946 по 1958 год США провели на территории Республики Маршалловы острова 67 ядерных испытаний, в результате которых пострадала окружающая среда, а несколько островов были стерты с карты мира. Наиболее известным местом проведения испытаний является атолл Бикини.