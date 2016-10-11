ЕСПЧ присудил помещенному в психбольницу российскому журналисту €1,5 тыс

13:31 11/10/2016

МОСКВА, 11 окт — РАПСИ, Диана Гуцул. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал правительство России выплатить 1500 евро журналисту Руслану Макарову, принудительно помещенному в психбольницу после критики главы Алтая, сообщила РАПСИ его адвокат Ирина Хрунова.

"Сегодня суд опубликовал решение по делу о принудительном помещении Макарова в психбольницу после критики главы Алтая Александра Бердникова. ЕСПЧ усмотрел нарушение права на свободу и личную неприкосновенность (статья 5 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод) и обязал Правительство России выплатить Макарову справедливую компенсацию: 500 евро компенсации морального вреда и 1000 евро судебных издержек", — сказала Хрунова.

В своем решении Европейский суд напомнил, что лица, страдающие психическим заболеванием, являются особенно уязвимой группой и, следовательно, любое вмешательство в их права должно быть предметом тщательной проверки, и только "очень веские причины" могут оправдать ограничение их прав.

"Правительство говорило в том числе о том, что больница не могла подать в суд заявку на госпитализацию Макарова, поскольку были суббота и воскресенье. Суд не принял этот аргумент, уже неоднократно повторял и еще раз повторил в решении по Макарову, что суды должны быть доступными даже в период отпуска и в выходные дни", — добавила Хрунова.

ЕСПЧ постановил, что государство-ответчик обязано выплатить Макарову присужденную сумму в течение трех месяцев со дня вступления постановления в законную силу.

В жалобе в ЕСПЧ заявитель утверждал, что его двухнедельное принудительное пребывание в психбольнице в сентябре 2012 года было связано исключительно с его критикой главы Республики, подачей к нему иска и заявления о возбуждении уголовного дела в отношении политика.