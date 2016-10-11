Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
11/10/2016 15:40
Премия Рунета-2013

Международная информация

Новости

Версия для печати

ЕСПЧ присудил помещенному в психбольницу российскому журналисту €1,5 тыс

Контекст
Теги: Европейский суд по правам человека, Франция, Россия
13:31 11/10/2016

МОСКВА, 11 окт — РАПСИ, Диана Гуцул. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал правительство России выплатить 1500 евро журналисту Руслану Макарову, принудительно помещенному в психбольницу после критики главы Алтая, сообщила РАПСИ его адвокат Ирина Хрунова.

"Сегодня суд опубликовал решение по делу о принудительном помещении Макарова в психбольницу после критики главы Алтая Александра Бердникова. ЕСПЧ усмотрел нарушение права на свободу и личную неприкосновенность (статья 5 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод) и обязал Правительство России выплатить Макарову справедливую компенсацию: 500 евро компенсации морального вреда и 1000 евро судебных издержек", — сказала Хрунова.

В своем решении Европейский суд напомнил, что лица, страдающие психическим заболеванием, являются особенно уязвимой группой и, следовательно, любое вмешательство в их права должно быть предметом тщательной проверки, и только "очень веские причины" могут оправдать ограничение их прав.

"Правительство говорило в том числе о том, что больница не могла подать в суд заявку на госпитализацию Макарова, поскольку были суббота и воскресенье. Суд не принял этот аргумент, уже неоднократно повторял и еще раз повторил в решении по Макарову, что суды должны быть доступными даже в период отпуска и в выходные дни", — добавила Хрунова.

ЕСПЧ постановил, что государство-ответчик обязано выплатить Макарову присужденную сумму в течение трех месяцев со дня вступления постановления в законную силу.

В жалобе в ЕСПЧ  заявитель утверждал, что его двухнедельное принудительное пребывание в психбольнице в сентябре 2012 года было связано исключительно с его критикой главы Республики, подачей к нему иска и заявления о возбуждении уголовного дела в отношении политика.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

ЕСПЧ присудил помещенному в психбольницу российскому журналисту €1,5 тыс

13:31 11/10/2016 Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал правительство России выплатить 1500 евро журналисту Руслану Макарову, принудительно помещенному в психбольницу после критики главы Алтая, сообщила РАПСИ его адвокат Ирина Хрунова.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Суд признал законным продление ареста главы РАО Федотова

15:18 11/10/2016 Мосгорсуд признал законным продление ареста гендиректора Российского авторского общества (РАО) Сергею Федотову, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили во вторник РАПСИ в пресс-службе суда.

Прокурор просит 12 лет для экс-замглавы ростовского ГИБДД за нападение

14:32 11/10/2016 Прокурор попросил приговорить бывшего заместителя управления ГИБДД по Ростовской области Александра Оцимика, обвиняемого в организации покушения на главу областного управления ГИБДД Сергея Моргачева, к 12 годам колонии строгого режима.

ЕСПЧ присудил €23 тыс мужчине, выброшенному с гирей из окна полиции

12:48 11/10/2016 Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал власти РФ выплатить 23 тысячи евро в качестве компенсации морального вреда жителю Чебоксар Леониду Петрову, который был выброшен с гирей из окна здания местной полиции, сообщил РАПСИ во вторник представитель пострадавшего Алексей Глухов.

Мультимедиа

Инфографика: Долговая разгрузка
Инфографика: Численность полиции и статистика убийств
Видео: Протестные стихи и очереди за едой - как живет палаточный городок на Майдане
Все мультимедиа
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера