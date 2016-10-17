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Банковские счета RT в Британии заморожены — Симоньян

Контекст
Теги: СМИ, Великобритания
15:57 17/10/2016

МОСКВА, 17 окт — РАПСИ. Счета британского подразделения телеканала RT (RT UK) в Британии заморожены, и это окончательное решение, сообщила в понедельник в своем Твиттере главный редактор издания Маргарита Симоньян.

«Нам закрыли счета в Британии. Все счета. «Решение пересмотру не подлежит». Да здравствует свобода слова!», — написала Симоньян.

По словам главного редактора международного информационного агентства «Россия сегодня» и канала RT, цитируемых российской редакцией издания, было получено письмо от банка NatWest, в котором сообщалось, что «недавно мы пересмотрели ваши банковские договоры с нами и сделали вывод, что мы не можем больше предоставлять средства обслуживания».

В письме, опубликованном RT, также сообщается, что от работы с финансами канала отказывается вся банковская группа Royal Bank of Scotland Group. Это решение, говорится в письме, было принято «только после тщательного рассмотрения, однако наше решение является окончательным, и мы не готовы приступить к какому-либо обсуждению в его отношении».

Вопрос о роли британского правительства в отказе банка от работы с RT остается открытым, однако, по сообщению газеты The Guardian, МИД страны был в курсе событий, когда с ним связались журналисты издания. Как сообщается, в воскресенье США и Великобритания заявили о том, что они рассматривают новые меры и, возможно, введение дополнительных санкций в отношении России, из-за ее действий в Сирии.

Ситуацию с RT прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова: «Маргарита Симоньян сообщила, что все счета телеканала Russia Today в Британии заблокированы, это окончательное решение, которое не подлежит пересмотру. Похоже, уходя из ЕС, Лондон оставил в Европе все свои обязательства по свободе слова. Как говорится, в новую жизнь без вредных привычек».

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Банковские счета RT в Британии заморожены — Симоньян

15:57 17/10/2016 Счета британского подразделения телеканала RT (RT UK) в Британии заморожены, и это окончательное решение, сообщила в понедельник в своем Твиттере главный редактор издания Маргарита Симоньян.
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