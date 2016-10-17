Премьер-министр Великобритании вправе запустить процесс выхода из ЕС - СМИ
МОСКВА, 17 окт – РАПСИ. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй имеет право прекратить членство страны в Евросоюзе, заявили юристы правительства на слушаниях в Высоком суде Лондона в понедельник, сообщает издание The Wall Street Journal.
Несмотря на настойчивые требования к исполнительной власти Соединенного Королевства признать решающую роль парламента страны в вопросе по выходу Великобритании из ЕС, юристы, представляющие интересы правительства в суде, считают, что у премьер-министра есть все полномочия для выполнения воли граждан, проголосовавших в июне за «брексит».
Центральным пунктом спора стал вопрос о том, имеет ли возглавляемое консерваторами правительство страны право запустить формальную процедуру выхода из ЕС по статье 50 Лиссабонского договора 2007 года (официально «Лиссабонский договор о внесении изменений в Договор о Европейском Союзе и Договор об учреждении Европейского Сообщества») без предварительного одобрения парламентариями.
В целом, юристы, представляющие британское правительство, отстаивают позицию, согласно которой так называемая «королевская прерогатива» позволяет исполнительным властям начать процедуру выхода страны из ЕС без участия законодателей, на что те, как утверждается, согласились, приняв в 2015 году акт, уполномочивающий правительство на проведение референдума. Кроме того, исполнительная власть усматривает в иске не поиск решения конституционных вопросов, а попытку аннулировать результаты всенародного голосования.
Истцы в деле, в свою очередь, полагают, что парламенту должно быть предоставлено право голоса на переговорах о будущем отношений между Евросоюзом и Великобританией, а также отстаивают тезис о том, что без участия законодательного органа невозможно отменить положения статута 1972 года, по которым общеевропейские законы являются обязательными для исполнения на территории Соединенного Королевства.
В случае победы истцов, правительству, возможно, придется разработать и представить для утверждения парламентом особый закон о выходе из ЕС, что законодатели, среди которых преобладают противники «брексита», смогут использовать для придания ему более мягкого характера, например, сохранив более тесные связи межу Евросоюзом и Соединенным Королевством или более открытую политику в отношении мигрантов.
Ожидается, что суд примет решение уже через несколько недель, однако любой его вердикт, как считают эксперты, будет немедленно оспорен в Верховном суде страны, который сможет приступить к рассмотрению апелляции не ранее конца года.