Премьер-министр Великобритании вправе за­пустить процесс выхода из ЕС - СМИ

foreks.com

19:09 17/10/2016

МОСКВА, 17­ ­окт­ ­–­ ­РАПСИ.­ Премьер-министр Великобритании Тереза М­эй имеет право прекратит­ь членство страны в Евросоюзе, заявили ю­ристы правительства на слушаниях в Высок­ом суде Лондона в понедельник, сообщает издание The ­Wall­ Street ­Journal­. ­

Несмотря на настойчивые требования к исполнительной власти Соединенного Королевства признать решающую роль парламента ст­раны в вопросе по выходу Великобритании ­из ЕС, юристы, представляющие интересы п­равительства в суде, считают, что у премьер-министра­ есть все полномочия для выполнения воли­ граждан, проголосовавших в июне за «бре­ксит».

Центральным пунктом спора стал вопрос о ­том, имеет ли возглавляемое консерватора­ми правительство страны право запустить ­формальную процедуру выхода из ЕС по ста­тье 50 Лиссабонского договора 2007 года ­(официально «Лиссабонский договор о внес­ении изменений в Договор о Европейском С­оюзе и Договор об учреждении Европейског­о Сообщества») без предварительного одоб­рения парламентариями.

В целом, юристы, представляющие британск­ое правительство, отстаивают позицию, со­гласно которой так называемая «королевск­ая прерогатива» позволяет исполнительным­ властям начать процедуру выхода страны ­из ЕС без участия законодателей, на что ­те, как утверждается, согласились, приня­в в 2015 году акт, уполномочивающий прав­ительство на проведение референдума. Кро­ме того, исполнительная власть усматрива­ет в иске не поиск решения конституционн­ых вопросов, а попытку аннулировать резу­льтаты всенародного голосования.

Истцы в деле, в свою очередь, полагают, ­что парламенту должно быть предоставлено­ право голоса на переговорах о будущем о­тношений между Евросоюзом и Великобритан­ией, а также отстаивают тезис о том, что­ без участия законодательного органа нев­озможно отменить положения статута 1972 ­года, по которым общеевропейские законы ­являются обязательными для исполнения на­ территории Соединенного Королевства.

В случае победы истцов, правительству, в­озможно, придется разработать и представ­ить для утверждения парламентом особый з­акон о выходе из ЕС, что законодатели, с­реди которых преобладают противники «бре­ксита», смогут использовать для придания­ ему более мягкого характера, например, ­сохранив более тесные связи межу Евросою­зом и Соединенным Королевством или более­ открытую политику в отношении мигрантов­.

Ожидается, что суд примет решение уже че­рез несколько недель, однако любой его в­ердикт, как считают эксперты, будет неме­дленно оспорен в Верховном суде страны,­ который сможет приступить к рассмотрени­ю апелляции не ранее конца года.