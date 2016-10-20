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23 человека предстанут перед судом в Италии по делу экс-премьера Берлускони

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Теги: Сильвио Берлускони, Италия
11:50 20/10/2016

МОСКВА, 20 окт – РАПСИ. В общей сложности 23 человека предстанут перед судом в Италии по разным обвинениям, включая лжесвидетельство, в рамках разбирательства по делу бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони, сообщает агентство Reuters.

Сам 80-летний политик также может получить повестку в суд – решение по этому вопросу отложено до 15 декабря.

Берлускони  по так называемому «делу Руби» обвинялся в причастности к склонению к проституции несовершеннолетних и злоупотреблении служебным положением. В центре скандала оказалась марокканка Карима эль-Маруг по прозвищу Руби, которая якобы участвовала  в вечеринках на знаменитой вилле политика в Аркоре. Как утверждалось, на тот момент девушке еще не исполнилось 18 лет.

По версии следствия, Берлускони выплатил фигурантам этого дела и свидетелям более 10 миллионов евро за дачу показаний в его пользу на судебном процессе, который начался в апреле 2011 года. В частности, Кариме эль-Маруг было якобы перечислено 7 миллионов евро.

Политик в июне 2013 года был признан виновным и приговорен к семи годам заключения. Однако год спустя Апелляционный суд Милана оправдал Берлускони. В марте 2015 года Верховный кассационный суд Италии оставил оправдательный приговор в силе.

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23 человека предстанут перед судом в Италии по делу экс-премьера Берлускони

11:50 20/10/2016 В общей сложности 23 человека предстанут перед судом в Италии по разным обвинениям, включая лжесвидетельство, в рамках разбирательства по делу бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони.
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