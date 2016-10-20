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Администрации сайтов могут хранить IP-адреса пользователей — Суд ЕС

Контекст
Теги: Люксембург, Евросоюз, Германия
13:55 20/10/2016

МОСКВА, 20 окт — РАПСИ. Администраторы вебсайтов имеют право хранить IP-адреса, с которых пользователи заходят на ресурсы в целях предотвращения кибер-атак, говорится в решении, принятом в среду Европейским судом в Люксембурге, высшей судебной инстанцией Евросоюза.

Соответствующий иск с целью добиться запрета на регистрацию и хранение IP-адресов пользователей для обеспечения их права на анонимность к властям ФРГ подал активист Пиратской партии Патрик Брюер. Германский суд, в свою очередь, обратился за разъяснениями в суд ЕС в Люксембурге.

На практике администраторы сайтов, размещающих медиа-контент, обычно сохраняют IP-адреса пользователей с тем, чтобы контролировать трафик, закрывать доступ к контенту для пользователей с определенных IP-адресов, создавать «черные списки» адресов, с которых осуществляются кибер-атаки.

Законодательством ФРГ провайдерам контента запрещено бессрочное хранение данных пользователей за исключением тех случаев, когда они необходимы для выставления счетов за оказанные услуги. Теперь, согласно решению Европейского суда, законным основанием для хранения адресов пользователей без их согласия является предотвращение компьютерных преступлений.

Тем не менее, суд признал IP-адреса личными данными и ограничил их использование провайдерами контента, оставив им право на идентификацию пользователей по их адресам лишь через соответствующие правовые процедуры, обеспечивающие получение дополнительных данных от поставщиков услуг интернет-связи.

Кроме того, суд разъяснил, что государства-члены ЕС не вправе принимать законы, позволяющие владельцам сайтов собирать и использовать личные данные пользователей без их согласия кроме как непосредственно в целях оказания услуг и выставления счетов.

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Администрации сайтов могут хранить IP-адреса пользователей — Суд ЕС

13:55 20/10/2016 Администраторы вебсайтов имеют право хранить IP-адреса, с которых пользователи заходят на ресурсы в целях предотвращения кибер-атак, говорится в решении, принятом в среду Европейским судом в Люксембурге, высшей судебной инстанцией Евросоюза.
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