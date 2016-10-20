Украина опередила Польшу и Литву в осуждении СССР

17:23 20/10/2016

МОСКВА, 20 окт – РАПСИ. Парламент Украины принял в четверг «Декларацию памяти и солидарности Сейма Республики Польша и Верховной Рады Украины», осуждающую СССР за развязывание Второй мировой войны наряду с нацистской Германией.

«Мы привлекаем внимание к тому факту, что пакт Риббентропа-Молотова от 23 августа 1939 года, заключенный между двумя тоталитарными режимами – коммунистическим Советским Союзом и нацистской Германией, привел к взрыву 1 сентября Второй мировой войны, вызванной агрессией Германии, к которой 17 сентября присоединился Советский Союз», - говорится в декларации, утвержденной 243 из 328 парламентариев, присутствовавших на заседании Рады.

Депутаты украинского парламента также почтили память жертв «агрессии и оккупации наших земель со стороны коммунистического Советского Союза и нацистской Германии» и осудили Ялтинские соглашения, начавшие, по их мнению, «новый этап порабощения всей Восточной и Центральной Европы, которое длилось полвека».

Вторая часть декларации посвящена критике политики России в отношении Украины и призывам к укреплению сотрудничества страны с НАТО, членство в котором является ее стратегической целью.

Отдельным пунктом документа стало обозначение необходимости «активизации беспристрастных исторических исследований и необходимость сдерживания сил, которые ведут к разногласиям» между Украиной и Польшей.

По мнению украинских парламентариев, это положение должно нейтрализовать антиукраинские постановления Польши, в частности, признание польским Сеймом событий, произошедших в Волынской области в 1943 – 1945 годах, «геноцидом, совершенным украинскими националистами».

Планировалось, что декларация должна была быть принята синхронно законодателями Украины, Польши и Литвы, однако польский Сейм пока только готовится к голосованию, а Сейм Литвы, возможно, присоединится к ней после выборов своего нового состава.