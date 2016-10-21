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Южная Африка выходит из договора о Международном уголовном суде

Контекст
Теги: Международный уголовный суд (МУС), ЮАР
12:58 21/10/2016

МОСКВА, 21 окт — РАПСИ. Южная Африка выходит из договора об учреждении Международного уголовного суда (МУС) ООН, сообщает в пятницу агентство Reuters со ссылкой на имеющееся в ее распоряжении соответствующее обращение.

Согласно процедуре, предусмотренной Римским статутом, в соответствии с которым в 1998 году был учрежден МУС, это решение вступит в силу через 12 месяцев после того, как его получение официально подтвердит Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.

Официальный представитель ООН отказался подтвердить агентству получение документа, подписанного Министром иностранных дел ЮАР.

«Южно-Африканская Республика пришла к выводу, что ее обязательства в отношении мирного разрешения конфликтов иногда несовместимы с их интерпретацией, данной Международным уголовным судом», — говорится в документе.

Соглашение о Международном уголовном суде, который начал работу в июле 2002 года, подписали 124 государства. МУС является первым постоянным международный органом уголовной юстиции, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления и преступления против человечности.

На прошлой неделе решением парламента, уже утвержденным президентом этой страны, от членства в этой международном органе отказалась Бурунди, о чем, впрочем, еще не уведомила официально ООН.

О планах по выходу из числа участников Римского статута ЮАР заявила еще год назад в связи с критикой в адрес правительства страны, которое, якобы, не проявило должных усилий в преследовании лиц, виновных в совершении военных преступлений.

Некоторые страны континента также обвиняют МУС в том, что этот орган уделяет непропорционально высокое, по сравнению с другими частями света, внимание к положению в Африке.

«Южно-Африканская Республика привержена борьбе с безнаказанностью и привлечению к ответственности тех, кто совершает злодеяния и международные преступления, и в качестве члена-учредителя Африканского Союза поощряет международные права человека и мирное разрешение конфликтов на африканском континенте», — приводит агентство выдержку из документа. Мир и правосудие, говорится в документе, должны не исключать, а дополнять друг друга.

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Южная Африка выходит из договора о Международном уголовном суде

12:58 21/10/2016 Южная Африка выходит из договора об учреждении Международного уголовного суда (МУС) ООН, сообщает в пятницу агентство Reuters со ссылкой на имеющееся в ее распоряжении соответствующее обращение.
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