Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
21/10/2016 15:37
Премия Рунета-2013

Международная информация

Новости

Версия для печати

Лондонский суд разрешил взыскать с экс-главы НПО "Космос"около £150 млн

Контекст
Теги: Высокий суд Лондона, Банк Москвы, Великобритания, Россия
14:10 21/10/2016

МОСКВА, 21 окт – РАПСИ, Владимир Ядута. Высокий суд Лондона вынес в четверг постановление, удовлетворив обращение Банка Москвы (сейчас БМ-Банк, входит в группу ВТБ) о взыскании с главы НПО "Космос" Андрея Чернякова около 150 миллионов фунтов стерлингов. Копия постановления имеется в распоряжении агентства.

Банк обратился в лондонский суд с заявлением о признании и приведении в исполнение трех решений Мещанского районного суда Москвы. Первое было вынесено в феврале 2015 года, и в настоящее время решается вопрос о возможности его пересмотра в кассационном порядке. Другие два решения в пользу банка датируются ноябрем 2015 года, оба обжалованы в апелляционной инстанции, но слушания по ним были отложены.

Черняков основал НПО «Космос» в начале 1990 годах. Объединение стало одним из крупнейших подрядчиков по транспортному строительству в Москве, участвуя в строительстве Третьего транспортного кольца, реконструкции Ленинградского проспекта. В марте 2015 года было объявлено о несостоятельности объединения. Вскоре после этого — в июле того же года Таганский районный суд Москвы выдал ордер на арест Чернякова в связи с предъявленными ему обвинениями по делу о хищении 11,5 миллиарда рублей у Банка Москвы. Решение о заочном аресте было обжаловано.

Что касается обращения российского банка в английский суд, то Черняков не возражал против его рассмотрения, поскольку проживает в Лондоне. В частности, по его собственному свидетельству он уехал из России в июле 2014 года. Вместе с тем бизнесмен выступал против признания по упрощенной процедуре вынесенных Мещанским судом решений, настаивая на том, что они были получены мошенническим путем, в нарушение статьи 6 Европейской конвенции о правах человека, гарантирующей право на справедливое судебное разбирательство. Соответственно, по мнению Чернякова, обращение российского банка не могло быть рассмотрено без проведения полноценного разбирательства. 

Между тем банк еще в ноябре 2015 года добился в лондонском суде вынесения распоряжения о замораживании активов бизнесмена. 

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Лондонский суд разрешил взыскать с экс-главы НПО "Космос"около £150 млн

14:10 21/10/2016 Высокий суд Лондона вынес в четверг постановление, удовлетворив обращение Банка Москвы (сейчас БМ-Банк, входит в группу ВТБ) о взыскании с главы НПО "Космос" Андрея Чернякова около 150 миллионов фунтов стерлингов.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Суд до 28 апреля продлил арест директору библиотеки, обвиняемой в экстремизме

13:10 21/10/2016 Мещанский суд Москвы продлил до 28 апреля срок содержания под домашним арестом в отношении директора Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной, обвиняемой в экстремизме и растрате, передаёт в пятницу корреспондент РАПСИ из суда.

Южная Африка выходит из договора о Международном уголовном суде

12:58 21/10/2016 Южная Африка выходит из договора об учреждении Международного уголовного суда (МУС) ООН, сообщает в пятницу агентство Reuters со ссылкой на имеющееся в ее распоряжении соответствующее обращение.

Процедура банкротства введена в отношении экс-президента Внешпромбанка

12:04 21/10/2016 Арбитражный суд Москвы по заявлению банка "ВТБ 24" ввел в отношении бывшего президента Внешпромбанка Ларисы Маркус процедуру реструктуризации долгов, сообщили РАПСИ в суде.

Мультимедиа

Инфографика: Долговая разгрузка
Инфографика: Численность полиции и статистика убийств
Видео: Протестные стихи и очереди за едой - как живет палаточный городок на Майдане
Все мультимедиа
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера