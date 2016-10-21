Лондонский суд разрешил взыскать с экс-главы НПО "Космос"около £150 млн

РАПСИ, Олег Ефросинин

14:10 21/10/2016

МОСКВА, 21 окт – РАПСИ, Владимир Ядута. Высокий суд Лондона вынес в четверг постановление, удовлетворив обращение Банка Москвы (сейчас БМ-Банк, входит в группу ВТБ) о взыскании с главы НПО "Космос" Андрея Чернякова около 150 миллионов фунтов стерлингов. Копия постановления имеется в распоряжении агентства.

Банк обратился в лондонский суд с заявлением о признании и приведении в исполнение трех решений Мещанского районного суда Москвы. Первое было вынесено в феврале 2015 года, и в настоящее время решается вопрос о возможности его пересмотра в кассационном порядке. Другие два решения в пользу банка датируются ноябрем 2015 года, оба обжалованы в апелляционной инстанции, но слушания по ним были отложены.

Черняков основал НПО «Космос» в начале 1990 годах. Объединение стало одним из крупнейших подрядчиков по транспортному строительству в Москве, участвуя в строительстве Третьего транспортного кольца, реконструкции Ленинградского проспекта. В марте 2015 года было объявлено о несостоятельности объединения. Вскоре после этого — в июле того же года Таганский районный суд Москвы выдал ордер на арест Чернякова в связи с предъявленными ему обвинениями по делу о хищении 11,5 миллиарда рублей у Банка Москвы. Решение о заочном аресте было обжаловано.

Что касается обращения российского банка в английский суд, то Черняков не возражал против его рассмотрения, поскольку проживает в Лондоне. В частности, по его собственному свидетельству он уехал из России в июле 2014 года. Вместе с тем бизнесмен выступал против признания по упрощенной процедуре вынесенных Мещанским судом решений, настаивая на том, что они были получены мошенническим путем, в нарушение статьи 6 Европейской конвенции о правах человека, гарантирующей право на справедливое судебное разбирательство. Соответственно, по мнению Чернякова, обращение российского банка не могло быть рассмотрено без проведения полноценного разбирательства.

Между тем банк еще в ноябре 2015 года добился в лондонском суде вынесения распоряжения о замораживании активов бизнесмена.