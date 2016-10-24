ЕСПЧ признал нарушение прав погибшего активиста арт-группы "Война"

15:23 24/10/2016

МОСКВА, 24 окт — РАПСИ. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге признал нарушение прав активиста арт-группы "Война" Леонида Николаева в связи с длительностью его пребывания под стражей и постановил выплатить компенсацию в 1,3 тысячи евро.

Николаев погиб в сентябре 2015 года, и в разбирательстве в Страсбургском суде от имени активиста участвовала его мать — Светлана Николаева, говорится в решении, вынесенном 6 октября.

Николаев обратился в ЕСПЧ после акции "Дворцовый переворот", которая прошла в Санкт-Петербурге и в ходе которой была перевернута полицейская машина. В отношении активиста и другого представителя арт-группы — Олега Воротникова было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ. Под стражей Николаев провел тогда более 3 месяцев.

Жалоба активиста арт-группы рассматривалась в рамках объединенного производства наряду с другими четырьмя заявлениями, в которых также говорилось о возможном нарушении статьи 5 Европейской конвенции о правах человека, гарантирующей право на свободу и личную неприкосновенность.

Общая сумма компенсаций по этим жалобам составила 13,5 тысячи евро.