В ФРГ задержаны 14 чеченцев по подозрениям в финансировании терроризма — СМИ

16:02 25/10/2016

МОСКВА, 25 окт — РАПСИ. Правоохранительные органы Тюрингии, ФРГ, провели во вторник широкомасштабную общенациональную операцию, направленную на задержание лиц, подозреваемых в финансировании терроризма, сообщает немецкая газета Bild.

Спецоперация, проводившаяся одновременно в пяти землях Германии, включая Тюрингию, Гамбург, Северную Рейн-Вестфалию, Саксонию и Баварию, была направлена против четырнадцати выходцев из Чечни, граждан РФ, являющихся соискателями политического убежища в ФРГ.

По заявлению полиции, расследование, начатое прокуратурой Тюрингии еще в 2015 году, было открыто на основе сообщений о том, что некий российский гражданин родом из Чеченской Республики поставил перед собой цель присоединиться к боевикам ИГИЛ (запрещенной в России организации) для участия в гражданской войне в Сирии.

В ходе этого расследования была вскрыта сеть выходцев из Чечни, проживающих в Германии в ожидании рассмотрения заявлений на предоставление им политического убежища, которые, как подозревают правоохранительные органы страны, оказывали финансовую поддержку террористам. По данным полиции, всего в этой деятельности подозреваются одиннадцать мужчин и три женщины.

Правоохранительные органы ФРГ отказались от комментариев, сославшись на тайну следствия.