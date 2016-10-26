Гамбия вслед за ЮАР и Бурунди выходит из-под юрисдикции МУС

12:50 26/10/2016

МОСКВА, 26 окт – РАПСИ. Гамбия следом за ЮАР и Бурунди заявила о готовности выйти из числа государств-участников договора о Международном уголовном суде (МУС), сообщает в среду ABC News.

В заявлении, озвученном на телевидении Гамбии во вторник, МУС обвиняется в предвзятом отношении к африканским странам, а также в проявлении расизма, несмотря на то, что на должности Главного прокурора суда в настоящее время находится гамбиец Фату Бенсуда.

По словам зачитавшего сообщение о решении Гамбии выйти из-под юрисдикции МУС министра информации страны, суд запятнал себя «преследованием африканцев и особенно их лидеров». Министр обвинил около 30 западных государств в совершении военных преступлений, ни одно из которых, по его словам, не было расследовано МУС.

О своем намерения Гамбия заявила менее чем через неделю после того, как Южно-Африканская Республика, государство, выступавшее одним из самых серьезных сторонников МУС в этой части света при президенте Нельсоне Манделе, уведомила ООН о своем выходе из-под юрисдикции суда.

На прошлой неделе закон о прекращении членства в МУС был подписан президентом Бурунди.

Государственные деятели еще нескольких стран Африки, в частности, Уганды и Кении, объявили, что пока не приняли решений о выходе из договора о МУС, обозначив, тем не менее, неудовлетворенность деятельностью суда. Власти Уганды считают, что вопрос о членстве в договоре о МУС станет предметом обсуждения на январской встрече Африканского Союза.

К настоящему времени обвинения по шести делам, которые ведет или собирается открыть МУС, выдвинуты только против африканцев, хотя предварительные расследования ведутся также в других частях света.

Соглашение о Международном уголовном суде, который начал работу в июле 2002 года, подписали 124 государства. МУС является первым постоянным международный органом уголовной юстиции, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления и преступления против человечности.

Согласно процедуре, предусмотренной Римским статутом, которым был учрежден МУС в 1998 году, решение о выходе страны из-под юрисдикции суда вступит в силу через 12 месяцев после того, как получение соответствующего обращения официально подтвердит Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.

Россия подписала Римский статут в 2000 году, однако не ратифицировала его.