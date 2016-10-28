Суд в Вильнюсе заочно приговорил трех россиян к пожизненному заключению — СМИ

20:05 28/10/2016

МОСКВА, 28 окт — РАПСИ. Суд в Вильнюсе признал трех бывших бойцов советского ОМОНа виновными в убийстве литовских пограничников и полицейских на пограничном пункте Мядининкай в 1991 году и заочно приговорил их к пожизненному заключению, сообщает в пятницу газета The Baltic Times.

«Обвинение было полностью поддержано», — заявила судья, ведущая процесс.

Кроме назначения пожизненного срока заключения, суд также приговорил россиян к уплате 653,850 евро в целях компенсации ущерба государству.

Литовские правоохранительные органы считают, что убийство на КПП семи должностных лиц при исполнении ими служебных обязанностей является «преступлением против человечности», совершенным Андреем Лактионовым, Чесловом Млынником и Александром Рыжовым.

Прокуратура Литвы обвинила трех российских граждан в том, что в июле 1991 года, когда независимость республики от СССР еще не была признана, они участвовали в убийстве семерых литовских таможенников на заставе Мядининкай к юго-востоку от Вильнюса, а также в нанесении тяжелого ранения еще одному литовскому таможеннику на той же заставе в то же время.

Судебное решение было вынесено заочно, поскольку, по данным следствия, обвиняемые по этому делу находятся в России, которая отказывается выдать Литве своих граждан, они находятся в международном розыске.

Литовская прокуратура направляла российским коллегам запросы о правовой помощи с просьбой установить места жительств обвиняемых, информировать их о завершении досудебного расследования и передать им обвинительные акты. Согласно литовским законам эти действия приравниваются к вручению извещений подозреваемым.

Приговор может быть обжалован в Апелляционном суде Литвы в течение 20 дней.

В мае 2011 года Вильнюсский окружной суд признал виновным и приговорил к наивысшей мере наказания — пожизненному заключению еще одного бывшего советского омоновца, жителя Латвии Константина Михайлова (Никулина). Поскольку он был единственным задержанным из обвиняемых, то его дело было выделено из общего и рассматривалось отдельно.