ЕСПЧ присудил €15 тыс компенсации украинке, разлученной с семьей из-за ВИЧ

14:10 08/11/2016

МОСКВА, 8 ноя - РАПСИ, Людмила Кленько. Европейский суд по правам (ЕСПЧ) человека присудил 15 тысяч евро компенсации жительнице Донецка, которую из-за ВИЧ-инфекции разлучили с семьей, сообщила РАПСИ адвокат Ирина Хрунова, представлявшая интересы заявительницы в Страсбурге.

"Правительство России признано виновным в нарушении статьи об уважении семейной жизни и излишнем вмешательстве в личную жизнь человека (статья 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод). Гражданке Украины присуждено 15 тысяч евро компенсации, которые она должна получить в течение трех месяцев", - рассказала собеседница агентства.

По словам адвоката, с начала 2000-х годов заявительница жила в России, где спустя 8 лет и познакомилась со своим будущим супругом, гражданином Российской Федерации. В марте 2013 года при переезде женщины поездом Украина - Сочи с двумя детьми пограничный контроль не позволил ей въехать в Россию, ссылаясь на решение Роспотребнадзора от 9 июня 2012 года о нежелательности ее пребывания в стране, так как у нее во время беременности была обнаружена ВИЧ-инфекция. При этом сын у женщины родился здоровым.

"Все суды по обжалованию этого решения Роспотребнадзора супруги проиграли, несмотря на определение Конституционного суда России, который еще в 2006 году заявил, что при рассмотрении вопроса о выдворении человека с ВИЧ из России, суды и правоохранительные органы "могут принимать во внимание, на основании гуманитарных соображений, фактические обстоятельства конкретного дела". После этого супруги обратились в Конституционный суд (КС) РФ и ЕСПЧ. В марте 2015 года КС удовлетворил жалобу этой семьи и обязал власти РФ изменить миграционный закон таким образом, чтобы ВИЧ-положительные неграждане, имеющие семью в России, не могли быть депортированы или еще каким-то образом разлучены со своей семьей", - говорится в сообщении.