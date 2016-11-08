ЕСПЧ присудил 28 заключенным из РФ €224 тыс компенсации за пыточные условия

РАПСИ

15:58 08/11/2016

МОСКВА, 8 ноя — РАПСИ, Людмила Коростелева. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Российскую Федерацию выплатить 224 тысячи 450 евро в пользу 28 осужденных в качестве компенсации за пыточные условия содержания в исправительных учреждениях, сообщил во вторник РАПСИ правозащитник Сергей Петряков.

Юрист уточнил, что в рассмотренных ЕСПЧ жалобах было заявлено о переполненности камер и нехватке санитарно-технического оборудования в исправительных учреждениях, расположенных в 16 регионах страны — в Исправительной колонии (ИК) № 15 (Ростовская область), ИК-1, ИК-9 и ИК-38 (Пермский край), ИК-19 (Татарстан), ИК-10 и ИК-18 (Новосибирская область), ИК-2 и ИК-11 (Нижегородская область), ИК-6 и ИК-8 (Тверская область), ИК-5 и ИК-29 (Кировская область), ИК-3 (Ямало-Ненецкий автономный округ), ИК-3 (Воронежская область), ИК-13 (Свердловская область), ИК-5 (Мордовия), ИК-7 (Забайкальский край), ИК-17 (Вологодская область), ИК-8 (Коми), ИК-6 (Астраханская область), а также в одной из тюрем Ульяновской области.

Петряков также отметил, что ранее РФ было отказано в одностороннем урегулировании спора путем выплат заявителям незначительных сумм. По его мнению, факт объединения ЕСПЧ сразу 28 жалоб однозначно свидетельствует о проблеме переполненности в пенитенциарной системе России.

«С точки зрения ЕСПЧ, переполненность камер уже считается нарушением статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласной которой никто не должен подвергаться пыткам или бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию. Складывается впечатление, что российским чиновникам легче выплатить компенсацию, а не заниматься решением вопросов, чтобы у граждан не было оснований для обращения в Европейский суд», — добавил правозащитник.