"Татнефть" не удержала активы украинских бизнесменов

РАПСИ, Олег Ефросинин

19:23 08/11/2016

МОСКВА, 8 ноя – РАПСИ. Высокий суд Лондона аннулировал во вторник распоряжение о замораживании активов украинских бизнесменов Геннадия Боголюбова, Игоря Коломойского, Павла Овчаренко и Александра Ярославского по иску «Татнефти». Соответствующее постановление суда имеется в распоряжении РАПСИ.

Российская компания подала в лондонский суд заявление о замораживании активов 15 марта. Тогда же «Татнефть» обратилась в суд за разрешением уведомить украинских предпринимателей о подаче к ним иска в связи с подозрениями в незаконном присвоении ими средств за нефть, поставленную на Кременчугский НПЗ в 2007 году.

Решение о замораживании активов лондонский суд принял 22 марта: каждому из ответчиков запрещалось распоряжаться имуществом на сумму в 380 миллионов долларов. Кроме того, им предписывалось сообщить об имевшихся у них активах на эту сумму в течение 48 часов с момента получения уведомления о распоряжении суда.

Украинские предприниматели оспорили распоряжение о замораживании активов. Кроме того, Коломойский и Овчаренко обжаловали процедуру их уведомления о подаче иска, Боголюбов и Ярославский заявили об отсутствии перспектив у предъявляемых к ним требований со стороны «Татнефти».

В результате Высокий суд Лондона согласился по всем пунктам с доводами украинской стороны, отклонив ходатайство российской компании с просьбой уточнить исковое заявление.