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Британия проводит расследование в отношении 22 человек из "Панамского досье"

Контекст
Теги: Налоговое право, Великобритания
13:04 09/11/2016

МОСКВА, 9 ноя — РАПСИ. В отношении 22 человек уже проводится расследование по подозрению в уклонении от налогов в связи с обнародованием документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, в то время как в черных списках значится еще 43 состоятельных человека, сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на министра финансов страны Филипа Хаммонда.

По информации газеты, последствиями скандальной утечки заинтересовались в британском парламенте, откуда на имя Хаммонда был направлен соответствующий запрос.

Газета напоминает, что еще в апреле премьер-министр страны Джеймс Кэмерон (в июле на этом посту его сменила Тереза Мэй) объявил о создании специальной рабочей группы с целью изучения и анализа попавших в открытый доступ данных Mossack Fonseca, сбора и сопоставления информации о вскрывшихся схемах ухода от налогов.

Отдельные лица, имена которых фигурировали в материалах юрфирмы, обратились в налоговые органы Великобритании во избежание проведения в отношении них проверки, расследования или возбуждения уголовного дела, сообщает газета.

Национальное агентство по борьбе с преступностью выявило 26 офшорных компаний, на которые были оформлены британские активы и деятельность которых вызвала вопросы.

Кроме того, отдельные юристы и финансисты из Великобритании работали с клиентами Mossack Fonseca, и под подозрение попали девять человек, в то время как в настоящее время проверяются связи 64 фирм с панамской юрфирмой.

Между тем в июне Европейский Парламент объявил о начале расследования данных по возможным налоговым махинациям в Европе, ставших известными в рамках скандала, связанного с так называемым «панамским досье».

В ходе расследования, которое будет продолжаться в течение 12 месяцев, члены Европейского Парламента проверят наличие связей официальных лиц Евросоюза и правительств государств-членов организации с панамской юридической фирмой Mossack Fonseca, которая, как утверждается, способствовала созданию тысяч офшорных компаний, некоторые из которых могли использоваться для сокрытия доходов от налоговых органов.

На своей пленарной сессии Европейский Парламент учредил комитет по расследованию этого дела, состоящий из 65 депутатов.

По утверждению немецкого издания Sueddeutsche Zeitung, попавшие в открытый доступ документы Mossack Fonseca свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Аутентичность «панамского досье», насчитывающего более 11 миллионов файлов и 2,5 терабайта других данных, официально подтверждена не была, сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность.

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Британия проводит расследование в отношении 22 человек из "Панамского досье"

13:04 09/11/2016 В отношении 22 человек уже проводится расследование по подозрению в уклонении от налогов в связи с обнародованием документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, в то время как в черных списках значится еще 43 состоятельных человека.
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