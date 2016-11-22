Проиграв спор о клевете в РФ, две журналистки отсудили в ЕСПЧ более €7,8 тыс

16:36 22/11/2016

МОСКВА, 22 ноя – РАПСИ. Страсбургский суд признал во вторник нарушение прав двух приморских журналисток, каждая из которых была еще в 2004 году оштрафована на 30 тысяч рублей по иску о клевете, поданному бывшим прокурором края (Валерием Василенко - ред.), сообщается на сайте суда во вторник.

Редактор приморской газеты «Арсеньевские вести» Ирина Гребнева и корреспондент издания Надежда Алисимчик были признаны мировым судом Владивостока виновными в клевете после скандальной публикации в издании в 2003 году. Сатирический материал, посвященный выборам в Государственную думу РФ, был проиллюстрирован коллажем с изображением девушки легкого поведения, в которой прокурор узнал себя.

Фрунзенский районный суд Владивостока, а затем и Приморский краевой суд оставили решение мирового суда в силе. Исчерпав внутригосударственные средства правовой защиты, журналистки обратились с заявлением в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), утверждая, что их права были нарушены.

Рассмотрев заявление, Страсбургский суд признал, что права Гребневой и Алисимчик на свободу выражения мнения (статья 10 европейской Конвенции о защите прав человека) были нарушены.

ЕСПЧ также постановил, что журналисткам полагается компенсация: по 920 евро каждой за материальный ущерб, по 3 тысячи евро за моральный ущерб. Кроме того, около 2,7 тысячи евро должно быть выплачено адвокатам журналисток – Каринне Москаленко и Оксане Преображенской.