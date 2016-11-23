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Российский спортсмен Муса Мусалаев убит в Германии

Теги: Убийство, Россия, Германия
12:53 23/11/2016

МОСКВА, 23 ноя — РАПСИ. Боец смешанных единоборств из Татарстана по прозвищу Prince, неоднократный чемпион мира Муса Мусалаев убит в городе Ной-Ульме (земля Бавария), сообщает немецкое издание Augsburger Allgemeine.

Преступление было совершено в минувшую пятницу около 6 часов вечера. По словам очевидцев, 37-летний Мусалаев был застрелен у подъезда своего дома, нападавший скрылся с места преступления на машине с водителем.

В настоящее время проводится расследование. По информации издания, проверяется возможная связь между произошедшим в Ной-Ульме и преступлением, совершенным несколько месяцев назад в городе Битигхайм-Биссинген (земля Баден-Вюртемберг), где был убит другой спортсмен. Его имя не называется.

Мусалаев в разное время принимал участие в боях по тайскому боксу, К-1, выступал на турнирах MMA BUSHIDO FC. Был капитаном команды по кикбоксингу Prince Team, в период с 2010 по 2013 годы — советник полномочного представителя Республики Татарстан в РФ Равиля Ахметшина по вопросам физической культуры и спорта. С 2013 года Мусалаев проживал в Германии.

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Российский спортсмен Муса Мусалаев убит в Германии

12:53 23/11/2016 Боец смешанных единоборств из Татарстана по прозвищу Prince, неоднократный чемпион мира Муса Мусалаев убит в городе Ной-Ульме (земля Бавария), сообщает немецкое издание Augsburger Allgemeine.
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