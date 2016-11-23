Европарламент принял резолюцию о противодействии российской "пропаганде"

16:58 23/11/2016

МОСКВА, 23 ноя – РАПСИ. Европарламент принял в среду резолюцию с рекомендациями по противодействию нарастающей со стороны России пропаганде, которая якобы направлена на то, чтобы «исказить правду, посеять страх, сомнения и раскол в Евросоюзе».

За принятие документа, докладчиком по которому выступила евродепутат от Польши Анна Фотыга, проголосовали 304 человека, против - 179, еще 208 депутатов воздержались, говорится в пресс-релизе, размещенном в среду на сайте Европарламента.

В сообщении отмечается, что Россия наряду с рядом других стран использует «широкий арсенал и набор инструментов», включая «аналитические центры [...], многоязычные телекомпании (например, Russia Today), псевдоинформационные агентства и мультимедийные сервисы (например, Sputnik), социальные медиа и интернет-троллей».

Причем, по мнению евродепутатов, Россия не ограничивается этими средствами, занимаясь «финансированием политических партий и других организаций в Евросоюзе», тогда как поддержкой Москвы пользуются разного рода популисты и ультраправые, выступающие против единства ЕС.

Главный редактор телекомпании Russia Today, информационного агентства «Россия сегодня» и агентства Sputnik Маргарита Симоньян заявила о том, что принятая Европарламентом резолюция противоречит принципам самого ЕС.

«Резолюция наносит прямой удар по ряду авторитетных средств массовой информации, в том числе агентству Sputnik, и имеет целью прекращение их деятельности в ЕС. Более того, данная резолюция прямо противоречит собственным нормативам ЕС в области прав человека и свободы СМИ, таким как статья 19 Международного пакта о гражданских и политических правах, статья 11 Хартии ЕС об основных правах и резолюция ЕС от 11 декабря 2012 г. о разработке Стратегии цифровой свободы во внешней политике ЕС», - цитирует письмо Симоньян «РИА Новости». Письмо направлено в международные организации, частности, ООН, ЮНЕСКО, ОБСЕ, «Репортеры без границ», Международную федерацию журналистов, профильные журналистские объединения в Европе и США.

Уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов в свете принятой резолюции заявил, в свою очередь, о дискриминации прав российских СМИ.