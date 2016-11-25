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Допрос Януковича по делу о событиях в Киеве в 2013-2014 годах откладывается

Сюжет: Политический кризис на Украине
Контекст
Теги: Массовые беспорядки, Ростовский областной суд, Виктор Янукович, Украина, Россия
14:39 25/11/2016

МОСКВА, 25 ноя – РАПСИ. Допрос экс-президента Украины Виктора Януковича по делу о событиях в центре Киева в 2013-2014 годах, который должен был начаться пятницу, отложен до 28 ноября из-за возникших трудностей с доставкой обвиняемых в украинский суд. 

Дело слушается в Святошинском районном суде Киева, Янукович согласился дать показания посредством видеосвязи из Ростовского областного суда.  

Главная киевская площадь, Майдан Незалежности (площадь Независимости), стала в конце 2013 – начале 2014 года эпицентром противостояния властей страны с активистами, выступавшими в поддержку евроинтеграции. Акция протеста переросла в массовые беспорядки, на площади появились баррикады. Радикально настроенные протестующие жгли покрышки, провоцировали представителей правоохранительных органов, забрасывая их камнями и "коктейлями Молотова", вступая в открытое противостояние. 20 февраля 2014 года на Институтской улице в центре Киева по протестующим был открыт огонь из автоматического оружия. По информации РИА Новости, всего в эти дни погибли более 100 человек. 

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что огонь велся о стороны Октябрьского дворца, где располагалась спецрота под руководством майора милиции Дмитрия Садовника. В ходе расследования по подозрению в причастности к расстрелу митингующих были задержаны сотрудники подразделения "Беркут".

В Москве утверждают, что к произошедшему может быть причастна организация "Правый сектор", которая решением Верховного суда РФ была признана экстремистской и в январе 2015 года внесена в список запрещенных. О том, что за расстрелом митингующих может стоять запрещенный "Правый сектор", заявил, в частности, глава МИД РФ Сергей Лавров. Кроме того, в интернете появилась запись телефонного разговора между министром иностранных дел Эстонии Урмасом Паэтом и главой дипломатии ЕС Кэтрин Эштон. На записи слышны слова Паэт о том, что «стремительно растет понимание того, что за этими снайперами стоял не Янукович, а за ними стоял кто-то из новой коалиции».

Между тем первые уголовные дела касательно событий на Майдане Незалежности были переданы в суд еще в мае 2014 года, сообщала пресс-служба Генпрокуратуры Украины со ссылкой на Олега Махницкого, исполнявшего обязанности генпрокурора страны. 

Верховная рада Украины в феврале 2014 года отстранила Януковича от власти, изменила Конституцию и назначила внеочередные президентские выборы, по итогам которых главой государства стал Петр Порошенко. Янукович покинул страну. 28 февраля 2014 года он выступил на пресс-конференции в Ростове-на-Дону, заявив о необходимости проведения независимого расследования произошедших на Украине событий.

Генпрокуратура Украины в феврале 2015 года направила в Россию запрос на выдачу Януковича. Ранее Печерский районный суд Киева заочно арестовал Януковича в связи с возбуждением нескольких уголовных дел.

Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной в июне этого года  сообщил, что запрос украинской стороны отклонен по основаниям, предусмотренным статьей 3 Европейской конвенции о выдаче от 13 декабря 1957 года. 

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Допрос Януковича по делу о событиях в Киеве в 2013-2014 годах откладывается

14:39 25/11/2016 Допрос экс-президента Украины Виктора Януковича по делу о событиях в центре Киева в 2013-2014 годах, который должен был начаться пятницу, отложен до 28 ноября из-за возникших трудностей с доставкой обвиняемых в украинский суд.
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