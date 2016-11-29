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Доля "российских" дел в судах Великобритании растет – СМИ

Контекст
Теги: Великобритания
20:48 28/11/2016

МОСКВА, 28 ноя – РАПСИ. Результаты исследования, проведенного на основе анализа около 1,1 тысячи судебных дел, рассмотренных в Великобритании в 2008 - 2016 годах, свидетельствуют о стабильном росте доли участников разбирательств из бывших республик СССР, сообщает в понедельник Financial Times.

В то же время, доля европейских компаний, составлявшая 35 процентов от общего количества тяжущихся в 2012 и 2013 годах, за период с марта 2015 года до марта 2016 года снизилась до 20 процентов.

При анализе сведений о гражданстве 426 участников судебных процессов, состоявшихся в тот же промежуток времени, выяснилось, что количество истцов из Великобритании упало с 207 (данные за соответствующий период прошлого года) до 144.

Чаще же всего, наряду с британцами, в английские суды обращались представители Казахстана (21 дело) и россияне (20 дел). Популярность разрешения споров в судах Англии и Уэльса для «сверхбогатых» россиян неуклонно росла в последние годы, в том числе, не в последнюю очередь, благодаря высокой репутации и общепризнанной добросовестности этих институтов.

Среди наиболее примечательных тяжб с участием россиян в исследовании выделяется судебный процесс Банка Москвы против Владимира Кехмана, бывшего генерального директора головной компании группы JFC, крупнейшего поставщика фруктов на российский рынок, а в отношении граждан Казахстана – слушания по иску банка БТА к Мухтару Аблязову, поданному еще в 2011 году.

Крис Хардман, партнер юрфирмы Hogan Lovells, заявил, что не видит снижения числа судебных споров, поступающих в суды Великобритании из бывших советских республик. По его словам, в расписании работы арбитража чуть ли не каждый день можно встретить «российские, украинские или казахские имена». По его мнению, это вызвано тем, что граждане этих государств не доверяют собственным правовым системам и рассматривают английские суды в качестве «золотого стандарта». К тому же, добавляет Хардман, многие из таких лиц постоянно проживают в Британии.

Английские юристы считают, что даже финансовые трудности, переживаемые бывшими республиками СССР, не приведут к оттоку тяжущихся, для которых судебные издержки достаточно невысоки на фоне оспариваемых сумм.

Кроме того, гражданство тяжущихся отражает географию офшоров, где богатейшие люди мира регистрируют свои корпоративные структуры, как правило, в целях оптимизации налогов. Британские Виргинские Острова, Каймановы Острова и Швейцария входят в десятку стран, откуда в английские суды наиболее часто поступают для разрешения различного рода споры, в большинстве случаев, о весьма значительных по стоимости активах.

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Доля "российских" дел в судах Великобритании растет – СМИ

20:48 28/11/2016 Результаты исследования, проведенного на основе анализа около 1,1 тысячи судебных дел, рассмотренных в Великобритании в 2008 - 2016 годах, свидетельствуют о стабильном росте доли участников разбирательств из бывших республик СССР.
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