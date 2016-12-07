Дерипаска инициировал разбирательство с Черногорией, защищая инвестиции

19:02 07/12/2016

МОСКВА, 7 дек – РАПСИ. Олег Дерипаска инициировал разбирательство в международном арбитраже с властями Черногории, заявив о нарушении своих прав как инвестора в связи с ситуацией вокруг "Комбината алюминия Подгорица" (КАП) и "Рудника бокситов Никшич" (РБН), сообщает в среду Balkan Insight.

"Дерипаска потребует компенсации на сотни миллионов евро", сообщает издание со ссылкой на заявление, распространенное Центрально-европейской алюминиевой компанией (ЦЕАК), являющейся "дочкой" En+.

En+ Дерипаски приобрела контрольные пакеты KAП и РБН в 2005 году. Управлением обоими предприятиями занималась кипрская ЦЕАК.

В октябре 2013 года КАП был объявлен банкротом, требования кредиторов составили 460 миллионов евро.

Вскоре после объявления о банкротстве ЦЕАК инициировала арбитражное разбирательство, оценив ущерб как минимум в 100 миллионов евро. В компании ответственность за банкротство КАП возложили на власти Черногории, заявив о нарушении Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций между Кипром и Государственным союзом Сербии и Черногории (Черногория вышла из состава союза в 2006 году). Впоследствии сумма требований со стороны ЦЕАК достигла 900 миллионов евро.

Параллельно компания обратилась с исковыми заявлениями в национальные суды Черногории, чтобы не допустить продажу активов обанкротившегося предприятия.

Кроме того, структуры En+ инициировали разбирательство на Кипре, добившись в июле 2014 года запрета на любые операции с имуществом КАП, включая его продажу.