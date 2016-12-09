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Оглашен приговор по делу об убийстве во Франции российского предпринимателя

Теги: Прокуратура и следствие, Франция, Россия
15:16 09/12/2016

МОСКВА, 9 дек - РАПСИ, Людмила Кленько. Суд приговорил фигуранта дела об убийстве во Франции генерального директора "Саратовстройстекло" Султана Сигаури к 8,5 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ.

"Доказательства, собранные Главным следственным управлением СК России, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора  Султану Сигаури, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33, пунктами "ж, з" части 2 статьи 105 УК РФ (пособничество в убийстве)... Приговором суда Султану Сигаури назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Судом и следствием установлено, что в 2009-2010 года Ахмад Хамидов мошенническим путем похитил у бизнесмена Михаила Ланина денежные средства в размере 84 миллионов рублей. Однако спустя некоторое время Ланин потребовал деньги вернуть, после чего Хамидов решил совершить его убийство на территории Французской Республики. Для этого он создал организованную преступную группу, в которой состояли осужденный Сигаури, Валид Лурахмаев и Руслан Берсанов. Так, в феврале 2011 года Хамидов под надуманным предлогом попросил Ланина приехать в Париж, сообщив, что в аэропорту его встретят Берсанов и Язид Арсалиев. Встретив жертву и его знакомую Елену Православнову, соучастники привезли их в город Вильпент, где Берсанов совершил убийство предпринимателя и покушение на убийство его спутницы.

В рамках расследования уголовного дела сотрудники СКР неоднократно выезжали во Францию, где инициировали проведение необходимых следственных действий французскими следователями. Представители французской стороны в свою очередь также посещали Россию в рамках рабочей встречи, в ходе которой были получены сведения, необходимые для привлечения к уголовной ответственности Берсанова и Арсалиева на территории Франции.

Как отмечает ведомство, еще два фигуранта дела Хамидов и Лурахмаев в настоящее время находятся в международном розыске.

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Оглашен приговор по делу об убийстве во Франции российского предпринимателя

15:16 09/12/2016 Суд приговорил фигуранта дела об убийстве во Франции генерального директора "Саратовстройстекло" Султана Сигаури к 8,5 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ.
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