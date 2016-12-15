Владелец меткомбината "Красный Октябрь" задержан на Кипре - СМИ

09:41 15/12/2016

МОСКВА, 15 дек — РАПСИ, Людмила Кленько. Владелец волгоградского металлургического комбината "Красный Октябрь" Дмитрий Герасименко, обвиняемый в хищении кредита ВТБ на 65 миллионов долларов, задержан на Кипре, сообщает газета "Коммерсант".

"Как стало известно "Ъ", на днях на Кипре был задержан владелец ОАО "Волгоградский металлургический комбинат "Красный Октябрь" Дмитрий Герасименко. Он был объявлен в международный розыск российским МВД по обвинению в хищении кредита ВТБ на 65 миллионов долларов. Однако пока шло расследование, квалификация вменяемого бизнесмену в вину деяния была изменена на мошенничество", — говорится в публикации.

По данным издания, в ноябре этого года Герасименко, проживающий в Западной Европе, приехал на Кипр, где сразу был задержан местной полицией. Однако бизнесмен почти сразу был отпущен под залог.

Как сообщил "Ъ" сам Герасименко, он "прилетел на Кипр осознанно — для того, чтобы "присутствовать на разбирательстве в стране, где он может защищаться по английскому праву".

По данным СМИ, обвиняемый —владелец волгоградского металлургического комбината "Красный Октябрь", одного из крупнейших в России производителей металлопроката специальных марок для автомобильной и авиационной промышленности. Кроме того, Герасименко владеет двумя баскетбольными клубами.