Наташа Королева просит суд отменить решение СБУ о запрете ей въезда на Украину

14:07 19/12/2016

МОСКВА, 19 дек — РАПСИ, Людмила Кленько. Российская певица Наташа Королева (настоящее имя Наталья Порывай) обратилась в Окружной административный суд города Киева с исковым заявлением, в котором просит признать противоправным и отменить решение Службы безопасности Украины (СБУ) о запрете ей въезжать на территорию страны, сообщает пресс-служба суда.

"На рассмотрении в Окружном административном суде города Киева находится иск от гражданки Российской Федерации Натальи Порывай, которая просит признать противоправным решение СБУ о запрете ей въезжать на территорию Украины сроком на 5 лет. Суд открыл производство по данному делу и назначил судебное заседание на 16 марта 2017 года", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 12 октября 2016 года СБУ запретила российской певице украинского происхождения Королевой в течение 5 лет въезжать на территорию Украины.