ЕСПЧ присудил 70 тыс евро гражданам Грузии, выдворенным из РФ в 2006 году

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13:13 20/12/2016

МОСКВА, 20 дек – РАПСИ. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге признал частичное нарушение прав граждан Грузии в связи с их выдворением из России осенью 2006 года, сумма компенсаций по двум жалобам составляет 70 тысяч евро.

Кроме того, Страсбургский суд признал нарушение прав по семи другим аналогичным жалобам, которые были объединены в одно производство и которые были поданы в разное время девятнадцатью гражданами Грузии. Решение о компенсации по этим жалобам будет вынесено позже.

По двум жалобам Россия должна оплатить расходы заявителей на адвокатов - около 5 тысяч фунтов стерлингов.

ЕСПЧ приступил к рассмотрению индивидуальных обращений после того, как еще в июле 2014 года вынес решение по межгосударственной жалобе к властям РФ со стороны Грузии, которая заявила о целенаправленном притеснении своих граждан. По утверждению Тбилиси, задержания и последующее выдворение граждан Грузии с территории России приняли массовый характер после ареста в Грузии четырех российских офицеров.

Власти РФ, в свою очередь, заявили, что комплекс мер по борьбе с нелегальной иммиграцией не был направлен исключительно против граждан Грузии и не носил репрессивный характер.

Страсбургский суд усмотрел тогда нарушение ряда статей Европейской конвенции по правам человека, в частности, статьи 4 протокола 4 (запрет на коллективную депортацию иностранцев), параграфа 1 статьи 5 (право на свободу и безопасность), параграфа 4 статьи 5 (право на обжалование задержания), статьи 3 (запрет на пытки, бесчеловечное и жестокое обращение), статьи 38 (право на полноценную процедуру рассмотрения дела) и статьи 13 (право на эффективное средство правовой защиты).

Судья от РФ в ЕСПЧ Дмитрий Дедов в своем отдельном мнении отметил, что суд, принимая решение, не учел несколько ключевых факторов. Конфликт между сторонами, по мнению Дедова, имел политический подтекст, что затрудняло установление истины. Кроме того, в своем решении суд опирался на выводы правозащитных организаций, которые предвзято отнеслись к конфликту, заняв сторону Грузии, указал Дедов.