ЕСПЧ присудил 900 евро осужденному за беспорядки на Манежной площади

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10:30 21/12/2016

МОСКВА, 21 дек - РАПСИ, Диана Гуцул. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил 900 евро Игорю Березюку, осужденному за беспорядки на Манежной площади в Москве 11 декабря 2010 года, сообщил в среду РАПСИ адвокат Дмитрий Аграновский.

"ЕСПЧ присудил Березюку 900 евро, нарушена статья 5 часть 3 Конвенции, неправомерное продление срока содержания под стражей", - рассказал адвокат.

Более 5 тысяч футбольных болельщиков и националистов приняли участие в беспорядках 11 декабря 2010 года на Манежной площади, куда они переместились после шествия на Кронштадтском бульваре в память о погибшем в драке 6 декабря Егоре Свиридове. В результате, по данным властей Москвы, пострадали 32 человека. Тверской суд Москвы в октябре 2011 года приговорил пятерых фигурантов дела на сроки от двух до 5,5 лет колонии.

В марте 2012 года Мосгорсуд на несколько месяцев снизил трем осужденным назначенное наказание. В частности, Руслан Хубаев получил три года и десять месяцев заключения вместо четырех лет. Березюку суд снизил срок на три месяца - до пяти лет и трех месяцев. Еще одному осужденному - Александру Козевину - суд снизил наказание с 2,5 лет до двух лет и четырех месяцев.